Чи може військовослужбовець звільнитися зі служби під час воєнного стану: юрист дала відповідь

Повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну мобілізувало більшість громадян. З перших днів українці розпочали свою боротьбу з окупантами. Однак, є певні життєві обставини, які не дозволяють військовим виконувати поставлені завдання у повному обсязі.
Чи мають право військовослужбовці звільнитися зі служби в умовах воєнного стану, повідомила фахівець Лівобережного київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Вікторія Мала.
Військовослужбовці, які проходять службу за призовом під час мобілізації, та військові, які служать за контрактом, можуть звільнитися посилаючись на один із пунктів 2 частини четвертої статті закону "Про військовий обов'язок і військову службу":
Фахівець серед таких обставин і причин виділяє:
Крім цього, звільнитися зі служби мають право військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.
Військовослужбовці, які проходять кадрову військову службу, звільняються з служби:
Слід зазначити, що при звільненні військовослужбовець подає рапорт, в якому зазначається підстава звільнення, та документи, які підтверджують її наявність.
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Також ми писали, що мобілізацію в Україні хочуть продовжити. Відомо, кого не можуть призвати на службу.
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