Чи може військовослужбовець звільнитися зі служби під час воєнного стану: юрист дала відповідь

Які підстави передбачені для звільнення

Військовослужбовці, які проходять службу за призовом під час мобілізації, та військові, які служать за контрактом, можуть звільнитися посилаючись на один із пунктів 2 частини четвертої статті закону "Про військовий обов'язок і військову службу":

досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

наявність висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби;

набрання законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

наявність сімейних обставин чи інших поважних причин.

Фахівець серед таких обставин і причин виділяє:

виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років;

виховання дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу;

необхідність здійснення постійного догляду за хворою дружиною, дитиною, а також батьками своїми чи дружини, що підтверджується відповідним медичним висновком;

необхідність здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

вагітність військовослужбовця-жінки;

перебування військовослужбовця-жінки у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку.

Крім цього, звільнитися зі служби мають право військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

Військовослужбовці, які проходять кадрову військову службу, звільняються з служби:

за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі.

Слід зазначити, що при звільненні військовослужбовець подає рапорт, в якому зазначається підстава звільнення, та документи, які підтверджують її наявність.