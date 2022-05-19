Может ли военнослужащий уволиться со службы во время военного положения: юрист дала ответ

Какие основания предусмотрены для увольнения

Военнослужащие, которые проходят службу по призыву во время мобилизации, и военные, которые служат по контракту, могут освободиться ссылаясь на один из пунктов 2 части четвертой статьи закона "О воинской обязанности и военной службе":

достижение предельного возраста пребывания на военной службе;

наличие заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе;

вступления в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;

наличие семейных обстоятельств или иных уважительных причин.

Специалист среди таких обстоятельств и причин выделяет:

воспитание ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

воспитание ребенка, больной тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа;

необходимость осуществления постоянного ухода за больной женой, ребенком, а также родителями своими или жены, что подтверждается соответствующим медицинским заключением;

необходимость осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанной судом недееспособной;

беременность военнослужащего-женщины;

пребывание военнослужащего-женщины в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении.

Кроме этого, уволиться со службы имеют право военнослужащие, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

Военнослужащие, проходящие кадровую военную службу, увольняются со службы:

по возрасту - в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;

по состоянию здоровья - на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета;

в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы.

Следует отметить, что при увольнении военнослужащий подает рапорт, в котором указывается основание увольнения и документы, которые подтверждают ее наличие.