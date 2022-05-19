Может ли военнослужащий уволиться со службы во время военного положения: юрист дала ответ

Полномасштабное военное вторжение России в Украину мобилизовало большинство граждан. С первых дней украинцы начали свою борьбу с оккупантами. Однако, есть определенные жизненные обстоятельства, которые не позволяют военным выполнять поставленные задачи в полном объеме.
Имеют ли право военнослужащие уволиться со службы в условиях военного положения, сообщила специалист Левобережного киевского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Виктория Малая.
Военнослужащие, которые проходят службу по призыву во время мобилизации, и военные, которые служат по контракту, могут освободиться ссылаясь на один из пунктов 2 части четвертой статьи закона "О воинской обязанности и военной службе":
Специалист среди таких обстоятельств и причин выделяет:
Кроме этого, уволиться со службы имеют право военнослужащие, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.
Военнослужащие, проходящие кадровую военную службу, увольняются со службы:
Следует отметить, что при увольнении военнослужащий подает рапорт, в котором указывается основание увольнения и документы, которые подтверждают ее наличие.
Ранее мы сообщали, как могут наказать призывника за неприбытие по повестке.
Также мы писали, что мобилизацию в Украине хотят продолжить. Известно, кого не могут призвать на службу.
К тому читайте, как выехать из Украины студентам во время военного положения.