Крещение 2024: когда и зачем святить иорданскую воду

Крещение по новому календарю будет отмечать 6 января. Христиане в этот день чествуют Таинство Крещения Иисуса Христа, которое он совершил на реке Иордан. Именно поэтому праздник в народе называют Иордана, а освященную воду - иорданской.

О том, зачем святить воду на Иордана, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ПЦУ в Facebook .

Зачем святить воду на Иордана

Библия утверждает, что Иисус принял крещение в 30-летнем возрасте от Иоанна Крестителя. Во время Таинства Христос услышал голос Бога с небес, который назвал его Своим Сыном. После этого на него сошел Святой Дух в виде голубя.

Именно поэтому праздник еще называют Богоявлением, ведь крещение свидетельствует о таинстве Святой Троицы - в день крещения Иисусу Бог явился в трех ипостасях: Бог Отец - в голосе, Сын Божий - во плоти, Дух Святой - в виде голубя.

Христиане верят, что на Крещение вода приобретает целебные свойства, она способна защитить человека и дом от всего злого. Поэтому после того, как священник освятит воду на Иордана, ее несут домой - дают напиться родным и кропят дом. Эту воду христиане хранят круглый год.

"Глубокое символическое содержание освященной воды можно объяснить, исходя из того значения, которое она играет в жизни Божьего творения: вода является материальной основой жизни, без нее невозможна жизнь ни растений, ни животных, ни самого человека. Еще одно ее важное физическое свойство: она очищает. В таких рассуждениях видим и богословское содержание символа: водой разрушается старый человек, дарится очищение и поддерживается жизнь нового человека в Крещении", - объясняют в ПЦУ.

Духовенство отмечает, что Господь, в том числе и через освященную воду, творит чудеса - исцеляет и очищает, прежде всего от духовной скверны, страстей, зла.

"Освященные воды совершают в память о событии Крещения Господня, когда Спаситель сошел в воды Иордана как человек, телесно, чтобы взять на Себя грехи человечества и даровать нам через Крещение возможность обновиться, спастись. Освящая воду, мы просим у Господа подать через нее благословение и обновление для нас самих, для окружающего мира", - говорят священники.

Они добавляют, что празднуя Крещение, важно прийти на богослужение, помолиться, принять участие в Таинстве Евхаристии, а не только прийти "за святой водой".

Добавим, что обычно воду освящают возле водоема, конкретное место и время священники сообщают в церкви заранее. В некоторых приходах освящать воду могут вечером накануне Иордана, а в некоторых - утром на праздник.

Отметим, что по старому стилю Крещения Господня отмечали 19 января.