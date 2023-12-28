ua en ru
Чт, 28 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дни ангела в январе 2024 по-новому: когда приветствовать близких и как назвать ребенка

Украина, Четверг 28 декабря 2023 08:15
UA EN RU
Дни ангела в январе 2024 по-новому: когда приветствовать близких и как назвать ребенка Дни ангела в январе 2024 года (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

С сентября 2023 года Украина перешла на Новоюлианский церковный календарь. В соответствии с ним свои даты меняют не только религиозные праздники, но и некоторые дни ангелов.

РБК-Украина (проект Styler) публикует новый календарь имен в январе 2024 года.

Дни ангела в январе 2024 года.

  • 1 января - Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иеремия, Иван, Михаил, Николай, Александр, Петр, Платон, Трофим, Яков, Ян, Эмилия.
  • 2 января - Василий, Кузьма, Марк, Петр, Серафим, Сергей, Ульяна, Юлиана.
  • 3 января - Гордей, Арина, Ирина.
  • 4 января - Аристарх, Артем, Архип, Афанасий, Денис, Ефим, Иосиф, Клим, Лука, Марк, Николай, Александр, Остап, Павел, Прохор, Родион, Семен, Станислав, Степан, Тимофей, Трофим, Филипп, Эраст, Иаков.
  • 5 января - Григорий, Иосиф, Лукьян, Матвей, Роман, Сергей, Фома, Аполлинария, Евгения, Татьяна.
  • 6 января - Иван, Ян.
  • 7 января - Афанасий, Василий, Иван, Ян.
  • 8 января - Антон, Виктор, Владимир, Вольдемар, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Егор, Емельян, Илья, Михаил, Эмиль, Юлиан, Василиса, Доминика.
  • 9 января - Захар, Павел, Петр, Филипп, Антонина.
  • 10 января - Анатолий, Григорий, Макар, Павел, Петр, Арсения.
  • 11 января - Виталий, Владимир, Вольдемар, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Теодор, Федор.
  • 12 января - Илья, Макар, Петр, Савва, Татьяна.
  • 13 января - Афанасий, Елизар, Максим, Петр, Иаков.
  • 14 января - Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Иеремия, Иоанн, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Павел, Савва, Сергей, Степан, Ян, Нина.
  • 15 января - Гаврила, Иван, Михаил, Павел, Прохор, Ян, Елена, Илона.
  • 16 января - Иван, Максим, Петр, Симон, Ян, Неонила.
  • 17 января - Антон, Виктор, Георгий, Егор, Иван, Павел, Ян, Антонина.
  • 18 января - Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Евгений, Емельян, Илларион, Кирилл, Максим, Михаил, Николай, Александр, Сергей, Эмиль, Ксения, Мария, Оксана.
  • 19 января - Антон, Макар, Николай, Петр, Федор.
  • 20 января - Павел, Семен, Инна.
  • 21 января - Евгений, Иван, Илья, Максим, Анастасия, Анна.
  • 22 января - Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Анастасия.
  • 23 января - Владимир, Геннадий, Иван, Федор, Екатерина.
  • 24 января - Денис, Иван, Николай, Павел, Тимофей, Ксения
  • 25 января - Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Александр, Петр.
  • 26 января - Аркадий, Иван, Петр, Семен, Федор, Мария.
  • 27 января - Дмитрий, Иван, Петр.
  • 28 января - Владимир, Георгий, Ольга.
  • 29 января - Дмитрий, Иван, Константин, Роман.
  • 30 января - Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим.
  • 31 января - Виктор, Иван, Илья, Никита.

Раньше мы рассказывали, когда будут магнитные бури в январе 2024 года.

Читайте также, как правильно пить алкоголь на праздники, чтобы не отравиться и не чувствовать похмелье.

А еще мы писали сколько стоит скупиться на Новый год в Украине, Польше и Германии.

Читайте РБК-Украина в Google News
День ангела імена