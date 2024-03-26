Водителям на заметку. Эксперты определили, какие автомобили с пробегом являются самыми надежными: список

Британские эксперты определили, какие авто самые надежные даже после нескольких тысяч километров пробега. Также они назвали три модели, которые чаще всего ломаются при эксплуатации, поэтому считаются не надежными.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию What Car.

Самые надежные автомобили с пробегом

Автомобили из салона многим украинцам недоступны из-за высокой цены, поэтому лучшим выходом для них является покупка подержанной машины. Однако к выбору стоит подойти очень тщательно, ведь иногда дешевые модели потом требуют больших капиталовложений для ремонта.

Британские эксперты, составляя рейтинг, учитывали, сколько обходятся владельцам каждой модели ремонт и сколько времени они провели в гараже на ремонте. Они проанализировали надежность подержанных автомобилей в возрасте от 6 до 20 лет.

Рейтинг самых надежных автомобилей:

Kia Sportage, Lexus NX, Porsche Cayman, Renault Captur - 100%

Suzuki SX4 S-Cross, Toyota Yaris Hybrid - 99,4%

Lexus CT - 99%

Toyota Auris (2013-2019) - 98,7%

Toyota Auris (2007-2013) - 98,6%

Mercedes-Benz SL - 98,4%

Alfa Romeo Giulietta - 98,2%

Suzuki Vitara - 98,1%

Lexus RX - 97,9%

Lexus GS - 97,3%

Hyundai i20 - 96,8%

Lexus GS - 97,3%

Lexus IS, Mercedes-Benz GLA - 96,5%

Hyundai i30 - 96,3%

Honda Jazz - 96,2%

Ford Mondeo - 96%

Toyota RAV4 - 95,7%

Ауди TT – 95,5%.

Honda CR-V - 95,4%

Suzuki Swift - 95,2%

Mini Cooper - 95,1%

Кроссоверы Kia Sportage, Lexus NX и Renault Captur являются самыми надежными моделями с пробегом. Также спорткар Porsche Cayman отличился низким количеством поломок.

Самые ненадежные авто с пробегом

По оценке экспертов, следующие авто чаще всего ломаются и требуют регулярных капиталовложений:

Peugeot 3008 - 41,8%

Skoda Octavia (дизель) - 43,6%

Land Rover Discovery - 44,6%

Большинство владельцев Peugeot 3008 первого поколения сообщили, что эта модель часто ломается. Главными проблемами они назвали сбои в работе тормозов, коробки и подвески.