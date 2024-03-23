Как водителю вернуть удостоверение, если его лишили права управления по решению суда

Водители, которым забрали удостоверение за административные правонарушения, могут вернуть свои документы. Это можно сделать в центре МВД, но перед этим придется сдать экзамены.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Главного сервисного центра МВД.

Как вернуть водительское удостоверение после лишения права управления по решению суда

Лицам, лишенным права на управление по ст. 130 или ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях, водительское удостоверение возвращают. Однако после обязательного прохождения внеочередного медицинского осмотра и сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД.

Если водитель имеет две или более категорий, экзамены сдаются по высшей категории, указанной в водительском удостоверении. Изъятый документ хранится в сервисном центре МВД по месту жительства.

Как вернуть водительское удостоверение (фото: МВД)

Какие нюансы нужно учесть

Водительское удостоверение выдано впервые на 2 года - не возвращается. При совершении нарушения по ст. 130 или ст. 124, такому лицу необходимо восстановить право управления транспортным средством, пройдя теоретическую и практическую переподготовку в автошколе и сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД.

Если водитель повторно успешно сдал все экзамены, то водительское удостоверение снова выдается на 2 года.

Как вернуть водительское удостоверение (фото: МВД)

Во время действия военного положения в Украине и в течение 3 месяцев со дня отмены вернуть водительское удостоверение можно в любом сервисном центре МВД независимо от места хранения изъятого документа.