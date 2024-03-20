Об этом часто забывают водители. Вот из-за какой неосмотрительности можно влететь на деньги

Владельцы авто, перекрасившее свое транспортное средство в новый цвет, должны зарегистрировать его в документах. Если этого не сделают, им будет грозить штраф.

О том, что сделать, чтобы избежать штрафа, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Урядового порталу".

Как избежать штрафа за изменение цвета авто

Нередко при эксплуатации авто возникают проблемы с его внешним видом. Чтобы вернуть ему красивый вид, водители делают "косметический" ремонт, а для некоторых это повод кардинально изменить цвет.

В таком случае автовладелец или доверенное лицо должны обратиться в любой Сервисный центр МВД независимо от места жительства или регистрации, со следующими документами:

паспорт

идентификационный номер

доверенность на уполномоченное лицо (при необходимости)

свидетельство о регистрации транспортного средства

Какие нюансы нужно учесть

Если на автомобиль нанесено два и больше цветов, то основным цветом транспортного средства считается тот, который занимает более 50% видимой части кузова. Для грузовых авто - это цвет кабины.

Также при регистрации автомобиля в графе "цвет" вписывают только 11 основных цветов без уточнений по оттенкам: черный, синий, зеленый, бежевый, красный, фиолетовый, оранжевый, желтый, белый, коричневый, серый.

Обращение в центр МВД дает автовладельцам право не осуществлять перерегистрацию своего автомобиля, даже если был существенно изменен оттенок без изменения основного цвета.

Покрытие кузова легкового автомобиля (кабины грузового автомобиля) ламинационной или антигравийной прозрачной пленкой перерегистрации в ТСЦ МВД не требует. Это касается и обтяжки автомобиля цветной пленкой, если цвет и оттенки которого подходят к "родному" цвету автомобиля.

Что будет, если не зарегистрировать новый цвет авто

Если во время остановки полицейский обнаружит отличие фактического цвета авто от указанного в свидетельстве о регистрации - водителю будет грозить штраф в размере 850 гривен. Такое наказание предусмотрено в части 6 статьи 121 КУоАП.