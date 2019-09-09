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Не подобається, вийди: у Києві маршрутник влаштував скандал з пасажирами

STYLERЖиття    09.09.2019 - 16:01
Не подобається, вийди: у Києві маршрутник влаштував скандал з пасажирами
У Києві маршрутник обхамив пасажира (Колаж РБК-Україна)

Водій маршрутки показав пасажиру непристойний жест

У Києві водій маршрутки обхамив пасажирів у відповідь на прохання зменшити гучність музики в салоні. Деталі інциденту розповів журналіст Богдан Миколайчук на своїй сторінці в Facebook.

Миколайчук повідомив, що гучний скандал трапився у маршрутці №401, яка виконує рейс від залізничного вокзалу "Південний" до вулиці Чорнобильської. Водія маршрутки пасажир попросив знизити гучність музики, він це прохання проігнорував, а його друг відверто нахамив.

"Вранці їхав у 401 маршрутці (номер машини АА0153 РК перевізника "Універсал Транс"). Музло рубило щосили. Попросив зробити тихіше, а маршрутник знизив звук, може на 1-2%. Попросив ще раз і отримав: "Не подобається, вийди", - розповів киянин суть конфлікту.

Не подобається, вийди: у Києві маршрутник влаштував скандал з пасажирами

Водій вилаяв пасажира в Києві (фото: facebook.com/Богдан Миколайчук)

Крім того, за словами Миколайчука, біля водія сидів його друг, який запропонував пасажиру надіти навушники, так як це не "приватний транспорт".

"Біля маршрутчика сидів його бидло-друган, який запропонував мені одягти навушники, якщо музика не подобається, тому що це не мій приватний транспорт, а увага – громадський. Сварка нічого не дала, я його сфотографував, після чого він мені показав "фак", - додав пасажир.

Не подобається, вийди: у Києві маршрутник влаштував скандал з пасажирами

Водій вилаяв пасажира в Києві (фото: facebook.com/Богдан Миколайчук)

Він зазначив, що вже звернувся до перевізника, а також в КМДА, де йому пообіцяли, що будуть вирішувати цю проблему.

Не подобається, вийди: у Києві маршрутник влаштував скандал з пасажирами

Скріншот поста (facebook.com/Богдан Миколайчук)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві маршрутник щодня возить людей по зустрічній смузі.

А також ми писали про те, що у київській маршрутці дві жінки побилися через місце (відео).

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