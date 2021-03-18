Українці будуть здавати на права по-новому: що зміниться для водіїв
Майбутні українські водії будуть здавати екзамени для отримання водійських посвідчень за новими правилами. Зміни почнуть діяти вже з 6 квітня 2021 року.
Про це йдеться в повідомленні офіційного сайту Головного сервісного центру МВС.
У відомстві зазначили, що всі зміни в теоретичних іспитах також будуть внесені в онлайн-тренажер для перевірки знань Правил дорожнього руху, що розміщений на сайті сервісного центру.
Що зміниться для водіїв
В оновленій частині з теорії буде внесена низка нових та цікавих дорожніх ситуацій, з якими часто стикаються водії.
"Це допоможе новачкам оперативніше приймати правильні рішення за кермом автомобіля. Усі білети будуть актуалізовані відповідно до чинного законодавства, а застарілі - усунуті", - пишуть в МВС.
Наголошується також, що сервісні центри МВС й надалі збиратимуть пропозиції до питань з:
- правил дорожнього руху;
- будови та експлуатації транспортних засобів;
- основ безпечного водіння;
- основ права в області дорожнього руху;
- надання першої медичної допомоги.