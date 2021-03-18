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Українці будуть здавати на права по-новому: що зміниться для водіїв

Новость на русском → Четвер 18 березня 2021 17:02
Українці будуть здавати на права по-новому: що зміниться для водіїв Українські водії будуть здавати на права по-новому (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Майбутні українські водії будуть здавати екзамени для отримання водійських посвідчень за новими правилами. Зміни почнуть діяти вже з 6 квітня 2021 року.

Про це йдеться в повідомленні офіційного сайту Головного сервісного центру МВС.

У відомстві зазначили, що всі зміни в теоретичних іспитах також будуть внесені в онлайн-тренажер для перевірки знань Правил дорожнього руху, що розміщений на сайті сервісного центру.

Що зміниться для водіїв

В оновленій частині з теорії буде внесена низка нових та цікавих дорожніх ситуацій, з якими часто стикаються водії.

"Це допоможе новачкам оперативніше приймати правильні рішення за кермом автомобіля. Усі білети будуть актуалізовані відповідно до чинного законодавства, а застарілі - усунуті", - пишуть в МВС.

Наголошується також, що сервісні центри МВС й надалі збиратимуть пропозиції до питань з:

  • правил дорожнього руху;
  • будови та експлуатації транспортних засобів;
  • основ безпечного водіння;
  • основ права в області дорожнього руху;
  • надання першої медичної допомоги.

Нагадаємо, що цифрові водійські права в додатку "ДіЯ" прирівняли до паперових.

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