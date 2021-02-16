Цифрові водійські права в додатку "Дія" прирівняли до паперових

Верховна рада України прирівняла цифрові водійські права в додатку "Дія" до паперових. Відповідна норма є в прийнятих сьогодні змінах до закону про дорожній рух.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства цифрової трансформації .

Повідомляється, що тепер водій може пред'являти електронне водійське посвідчення, електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та договір обов'язкового страхування (ОСЦПВ) поліцейським для посвідчення своєї особи і права на водіння.

"Закон набуде чинності після його опублікування. Раніше юридична сила цих документів визначалася постановою Кабінету міністрів України", - йдеться в повідомленні.

Також у міністерстві зазначають, що нещодавно Рада в першому читанні розглянула законопроект, яким пропонується прирівняти цифрові паспорта в додатку "Дія" до паперових. Після прийняття цього закону Україна стане першою країною в світі, де юридична сила цифрових паспортів буде визнана на законодавчому рівні.