Цифрові водійські права в додатку "Дія" прирівняли до паперових
Верховна рада України прирівняла цифрові водійські права в додатку "Дія" до паперових. Відповідна норма є в прийнятих сьогодні змінах до закону про дорожній рух.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства цифрової трансформації.
Повідомляється, що тепер водій може пред'являти електронне водійське посвідчення, електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та договір обов'язкового страхування (ОСЦПВ) поліцейським для посвідчення своєї особи і права на водіння.
"Закон набуде чинності після його опублікування. Раніше юридична сила цих документів визначалася постановою Кабінету міністрів України", - йдеться в повідомленні.
Також у міністерстві зазначають, що нещодавно Рада в першому читанні розглянула законопроект, яким пропонується прирівняти цифрові паспорта в додатку "Дія" до паперових. Після прийняття цього закону Україна стане першою країною в світі, де юридична сила цифрових паспортів буде визнана на законодавчому рівні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні посилили покарання за п'яне водіння.
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