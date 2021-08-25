У Києві перекинувся автобус "Кишинів-Москва": постраждали 18 людей
Фото: у Києві сталась ДТП з автобусом "Кишинів-Москва" (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
У Києві сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП) з автобусом сполученням "Кишинів-Москва". В результаті аварії постраждали 18 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Київ.Оперативний".
Вночі на спуску з вулиці Олени Теліги біля АЗС водій автобусу Setra (MXG340), сполученням "Кишинів - Москва", не впорався із кермуванням, в‘їхав у бордюр і перекинувся на бік.
Автобус був вщент набитий пасажирами. Всього за допомогою лікарів звернулися 18 осіб, з яких 8 було госпіталізовано.
Автобус пройшов у сантиметрах від бензовозу, який саме стояв біля АЗС.
На місці працювало багато лікарів швидкої, ДСНС та правоохоронці.