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У Києві перекинувся автобус "Кишинів-Москва": постраждали 18 людей

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Київ, Середа 25 серпня 2021 09:05
У Києві перекинувся автобус "Кишинів-Москва": постраждали 18 людей Фото: у Києві сталась ДТП з автобусом "Кишинів-Москва" (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП) з автобусом сполученням "Кишинів-Москва". В результаті аварії постраждали 18 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Київ.Оперативний".

Вночі на спуску з вулиці Олени Теліги біля АЗС водій автобусу Setra (MXG340), сполученням "Кишинів - Москва", не впорався із кермуванням, в‘їхав у бордюр і перекинувся на бік.

Автобус був вщент набитий пасажирами. Всього за допомогою лікарів звернулися 18 осіб, з яких 8 було госпіталізовано.

Автобус пройшов у сантиметрах від бензовозу, який саме стояв біля АЗС.
На місці працювало багато лікарів швидкої, ДСНС та правоохоронці.

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