Vodafone повышает цены на популярные тарифы: сколько придется платить и кого коснется

В Украине мобильный оператор Vodafone с 1 сентября запускает новую линейку тарифов. Однако они касаются не всех клиентов.

Об этом рассказали на официальном сайте Vodafone .

Какими будут новые цены

В компании отметили, что в последнее время использование услуг мобильной связи в бизнес-тарифах выросло, поэтому абонентам обновили пакеты услуг.

При этом некоторые абоненты в течение года могут воспользоваться тарифом со скидкой в размере 50%. Акция действует для всех новых бизнес-клиентов, являющихся юридическими лицами или ФЛП.

Цены в обновленных тарифах будут следующими:

Business Unlim - стоимость со скидкой 135 грн в месяц, после года пользования - 270 грн в месяц. Абонентам также предоставляют безлимитный интернет и звонки в сети Vodafone, при этом количество минут для звонков по Украине увеличено до 300 минут, количество сообщений до 300 SMS

Business Start - цена со скидкой составляет 77,50 грн в месяц, после года пользования 155 грн в месяц. Business Pro - 110 грн в месяц, после года пользования 220 грн. Клиенты получат 10 и 22 гигабайта мобильного интернета соответственно, а также бесплатную услугу Online PASS

В следующие два тарифа входят безлимит на разговоры в сети Vodafone, увеличенные пакеты минут для звонков на номера других мобильных операторов по Украине.

Тариф Business Start включает в себя 120 минут для звонков по Украине и 120 SMS. Тариф Business Pro - 180 минут на все украинские номера и 180 SMS

В компании также добавили, что тарифы Business Unlim Plus, Business Ultra, Business Ultra XL, Business Ultra VIP и Device 4G остаются без изменений.

Как увеличить скорость мобильного интернета

Вот список действий, которые может сделать пользователь, чтобы увеличить скорость интернета.

Наличие USIM-карты

Така карта в отличие от старой SIM обеспечивает поддержку 4G-технологии.

Чтобы проверить, поддерживает ли ваша карта 4G, необходимо набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.

Модель смартфона

Разные устройства позволяют достигать разных скоростей. Если устройство поддерживает технологию сети, позволяющую увеличивать скорость Интернета, то устройство будет выдавать большую скорость.

Поэтому при выборе смартфона обращайте внимание на такую характеристику как технологии связи, поддерживаемые смартфоном, и категория терминала (UE category) - от этого зависит способность поддерживать агрегацию частот и несколько потоков информации одновременно, что непосредственно влияет на скорость передачи информации.

Также для максимальной скорости необходимо, чтобы телефон поддерживал частоты доступные в Украине: Band 3 (LTE 1800), Band 7 (LTE 2600) и Band 8 (LTE 900).