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Самые бюджетные тарифы Київстар, Vodafone и lifecell: какой выбрать, чтобы экономить на звонках

Новина українською →
Суббота 17 июня 2023 17:38
Самые бюджетные тарифы Київстар, Vodafone и lifecell: какой выбрать, чтобы экономить на звонках Какой подобрать тариф мобильного оператора в Украине (Фото: pixabay)
Автор: Наталия Коваль

При выборе тарифа на мобильную телефонную связь каждый ориентируется на собственные нужды - для некоторых критическим является быстрый интернет, трафик в несколько ГБ, а для других важна просто возможность связи с наименьшими ежемесячными затратами.

Какие бюджетные тарифы трех основных мобильных операторов в Украине Київстар, Vodafone и Lifecell можно выбрать - читайте в материале ниже.

Київстар - тариф "Дзвінки для батьків"

Тарифный план от мобильного оператора Київстар "Любов до батьків" со стоимостью пакета 125 гривен может предложить абонентам:

  • звонки в сети Київстар - безлимит
  • звонки на номера других операторов - 50 минут
  • мобильный интернет - 5 Гб (после того, как количество будет израсходовано, будет применяться 10 грн/пакет 100 МБ)
  • 50 SMS по Украине.

В этом пакете также следует отметить, что не будет производиться тарификация при пользовании популярными соцсетями и мессенджерами, приложениями госуслуг и обучающими программами.

Абоненты смогут выбрать одну из суперсил бесплатно.

Тарифный план предназначен для абонентов от 60 лет и людей с инвалидностью I-III группы.

Самые бюджетные тарифы Київстар, Vodafone и lifecell: какой выбрать, чтобы экономить на звонках

Тариф от Київстар "Любов до батьків" (скриншот kyivstar.ua)

Vodafone - тариф "Red Start"

Тарифный план от мобильного оператора Vodafone "Red Start" со стоимостью пакета 175 гривен в месяц - первые 3 по акционной цене - 150 гривен.

Он предусматривает следующие опции:

  • 200 минут на все сети в Украине
  • 200 SMS на другие мобильные операторы
  • 20 гигабайт интернета на связь 4G (безлимит на соцсети и видеоконференции)
  • безлимит на звонки по Украине
  • 15 минут за 25 гривен звонки в 16 стран: Польша, Германия, Чехия и т. д.

Самые бюджетные тарифы Київстар, Vodafone и lifecell: какой выбрать, чтобы экономить на звонках

Тариф от Vodafone "Red Start" (скриншот: vodafone.ua)

Lifecell - тариф "Просто Лайф"

Самым дешевым тарифным планом от Lifecell стал "Просто Лайф" со стоимостью 90 гривен на 4 недели (при переносе номера). Он предлагает абонентам:

  • 300 минут на звонки на все мобильные операторы по Украине, а когда они закончатся - безлим остается на "Лайфі"
  • мобильный интернет - 8 Гб

Также есть скидки для студентов.

Если номер зарегистрирован, то стоимость тарифа составит 140 гривен 4 недели, а стандартная цена пакета - 160 грн/4 недели.

Самые бюджетные тарифы Київстар, Vodafone и lifecell: какой выбрать, чтобы экономить на звонках

Тариф от Lifecell "Просто Лайф" (скриншот lifecell.ua)

Как еще можно сэкономить

Также сэкономить на тарифах и звонках можно следующими способами:

  • выберите оптимальный тарифный план
  • общайтесь в онлайн-мессенджерах: Viber, WhatsApp, Telegram и т. д.
  • по возможности пользуйтесь Wi-Fi, а не мобильным интернетом
  • отключите автоматическое обновление программ, поскольку оно также может использовать большой объем интернет-трафика

Раньше мы писали о том, как быстро разблокировать телефон, если вы забыли PIN-код.

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Киевстар life:) Vodafone Украина