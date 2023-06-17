Самые бюджетные тарифы Київстар, Vodafone и lifecell: какой выбрать, чтобы экономить на звонках

При выборе тарифа на мобильную телефонную связь каждый ориентируется на собственные нужды - для некоторых критическим является быстрый интернет, трафик в несколько ГБ, а для других важна просто возможность связи с наименьшими ежемесячными затратами.

Какие бюджетные тарифы трех основных мобильных операторов в Украине Київстар, Vodafone и Lifecell можно выбрать - читайте в материале ниже.

Київстар - тариф "Дзвінки для батьків"

Тарифный план от мобильного оператора Київстар "Любов до батьків" со стоимостью пакета 125 гривен может предложить абонентам:

звонки в сети Київстар - безлимит

звонки на номера других операторов - 50 минут

мобильный интернет - 5 Гб (после того, как количество будет израсходовано, будет применяться 10 грн/пакет 100 МБ)

50 SMS по Украине.

В этом пакете также следует отметить, что не будет производиться тарификация при пользовании популярными соцсетями и мессенджерами, приложениями госуслуг и обучающими программами.

Абоненты смогут выбрать одну из суперсил бесплатно.

Тарифный план предназначен для абонентов от 60 лет и людей с инвалидностью I-III группы.

Тариф от Київстар "Любов до батьків" (скриншот kyivstar.ua)

Vodafone - тариф "Red Start"

Тарифный план от мобильного оператора Vodafone "Red Start" со стоимостью пакета 175 гривен в месяц - первые 3 по акционной цене - 150 гривен.

Он предусматривает следующие опции:

200 минут на все сети в Украине

200 SMS на другие мобильные операторы

20 гигабайт интернета на связь 4G (безлимит на соцсети и видеоконференции)

безлимит на звонки по Украине

15 минут за 25 гривен звонки в 16 стран: Польша, Германия, Чехия и т. д.

Тариф от Vodafone "Red Start" (скриншот: vodafone.ua)

Lifecell - тариф "Просто Лайф"

Самым дешевым тарифным планом от Lifecell стал "Просто Лайф" со стоимостью 90 гривен на 4 недели (при переносе номера). Он предлагает абонентам:

300 минут на звонки на все мобильные операторы по Украине, а когда они закончатся - безлим остается на "Лайфі"

мобильный интернет - 8 Гб

Также есть скидки для студентов.

Если номер зарегистрирован, то стоимость тарифа составит 140 гривен 4 недели, а стандартная цена пакета - 160 грн/4 недели.

Тариф от Lifecell "Просто Лайф" (скриншот lifecell.ua)

Как еще можно сэкономить

Также сэкономить на тарифах и звонках можно следующими способами: