Самые бюджетные тарифы Київстар, Vodafone и lifecell: какой выбрать, чтобы экономить на звонках
При выборе тарифа на мобильную телефонную связь каждый ориентируется на собственные нужды - для некоторых критическим является быстрый интернет, трафик в несколько ГБ, а для других важна просто возможность связи с наименьшими ежемесячными затратами.
Какие бюджетные тарифы трех основных мобильных операторов в Украине Київстар, Vodafone и Lifecell можно выбрать - читайте в материале ниже.
Київстар - тариф "Дзвінки для батьків"
Тарифный план от мобильного оператора Київстар "Любов до батьків" со стоимостью пакета 125 гривен может предложить абонентам:
- звонки в сети Київстар - безлимит
- звонки на номера других операторов - 50 минут
- мобильный интернет - 5 Гб (после того, как количество будет израсходовано, будет применяться 10 грн/пакет 100 МБ)
- 50 SMS по Украине.
В этом пакете также следует отметить, что не будет производиться тарификация при пользовании популярными соцсетями и мессенджерами, приложениями госуслуг и обучающими программами.
Абоненты смогут выбрать одну из суперсил бесплатно.
Тарифный план предназначен для абонентов от 60 лет и людей с инвалидностью I-III группы.
Тариф от Київстар "Любов до батьків" (скриншот kyivstar.ua)
Vodafone - тариф "Red Start"
Тарифный план от мобильного оператора Vodafone "Red Start" со стоимостью пакета 175 гривен в месяц - первые 3 по акционной цене - 150 гривен.
Он предусматривает следующие опции:
- 200 минут на все сети в Украине
- 200 SMS на другие мобильные операторы
- 20 гигабайт интернета на связь 4G (безлимит на соцсети и видеоконференции)
- безлимит на звонки по Украине
- 15 минут за 25 гривен звонки в 16 стран: Польша, Германия, Чехия и т. д.
Тариф от Vodafone "Red Start" (скриншот: vodafone.ua)
Lifecell - тариф "Просто Лайф"
Самым дешевым тарифным планом от Lifecell стал "Просто Лайф" со стоимостью 90 гривен на 4 недели (при переносе номера). Он предлагает абонентам:
- 300 минут на звонки на все мобильные операторы по Украине, а когда они закончатся - безлим остается на "Лайфі"
- мобильный интернет - 8 Гб
Также есть скидки для студентов.
Если номер зарегистрирован, то стоимость тарифа составит 140 гривен 4 недели, а стандартная цена пакета - 160 грн/4 недели.
Тариф от Lifecell "Просто Лайф" (скриншот lifecell.ua)
Как еще можно сэкономить
Также сэкономить на тарифах и звонках можно следующими способами:
- выберите оптимальный тарифный план
- общайтесь в онлайн-мессенджерах: Viber, WhatsApp, Telegram и т. д.
- по возможности пользуйтесь Wi-Fi, а не мобильным интернетом
- отключите автоматическое обновление программ, поскольку оно также может использовать большой объем интернет-трафика
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