Vodafone підвищує ціни на популярні тарифи: скільки доведеться платити та кого торкнеться

В Україні мобільний оператор Vodafone із 1 вересня запускає нову лінійку тарифів. Однак вони стосуються не усіх клієнтів.

Про це розповіли на офіційному сайті Vodafone .

Якими будуть нові ціни

У компанії зазначили, що останнім часом користування послугами мобільного зв'язку у бізнес-тарифах зросло, тому абонентам оновили пакети послуг.

При цьому деякі абоненти протягом року можуть користуватися тарифом зі знижкою у розмірі 50%. Акція діє для всіх нових бізнес-клієнтів, які є юридичними особами чи ФОП.

Ціни в оновлених тарифах будуть такими:

Business Unlim - вартість зі знижкою 135 грн на місяць, після року користування - 270 грн на місяць. Абонентам також надають безлімітний інтернет та дзвінки у мережі Vodafone, при цьому кількість хвилин для дзвінків по Україні збільшена до 300 хвилин, кількість повідомлень до 300 SMS

Business Start - ціна зі знижкою складає 77,50 грн на місяць, після року користування 155 гривень на місяць. Business Pro - 110 грн на місяць, після року користування 220 грн. Клієнти отримають 10 та 22 гігабайти мобільного інтернету відповідно, а також безкоштовну послугу Online PASS

У наступні два тарифи входять безліміт на розмови в мережі розмови в мережі Vodafone, збільшені пакети хвилин для дзвінків на номери інших мобільних операторів по Україні.

Тариф Business Start включає 120 хвилин для дзвінків по Україні та 120 SMS. Тариф Business Pro - 180 хвилин на всі українські номери та 180 SMS

У компанії також додали, що тарифи Business Unlim Plus, Business Ultra L, Business Ultra XL, Business Ultra VIP та Device 4G залишаються без змін.

Як збільшити швидкість мобільного інтернету

Ось перелік дій, які може зробити користувач, щоб збільшити швидкість інтернету.

Наявність USIM-карти

Така картка на відміну від старої SIM, забезпечує підтримку 4G-технології.

Щоб перевірити, чи підтримує ваша картка 4G, необхідно набрати *222# і натиснути кнопку виклику. У відповідь оператор відправить SMS із результатом перевірки смартфона і SIM-карти.

Модель смартфона

Різні пристрої дозволяють досягати різних швидкостей. Якщо пристрій підтримує технологію мережі, яка дозволяє збільшувати швидкість інтернету, то пристрій буде видавати велику швидкість.

Тому при виборі смартфона звертайте увагу на таку характеристику як технології зв'язку, які підтримує смартфон, і категорія терміналу (UE category) - від цього залежить здатність підтримувати агрегацію частот і кілька потоків інформації одночасно, що безпосередньо впливає на швидкість передачі інформації.

Також для максимальної швидкості необхідно, щоб телефон підтримував частоти, доступні в Україні: Band 3 (LTE 1800), Band 7 (LTE 2600) і Band 8 (LTE 900).