Как экономить на мобильной связи: самые лучшие способы для украинцев

Мобильная связь стала неотъемлемой частью нашей жизни. Она помогает нам оставаться на связи с друзьями и близкими, работать и наслаждаться развлечениями в интернете. Но, как известно, услуги мобильной связи могут стоить немалых денег, особенно если вы пользуетесь мобильным интернетом.

О том, как сэкономить на мобильной связи для абонентов операторов Киевстар, Vodafone, lifecell, читайте в материале Styler .

Выберите оптимальный тарифный план

Первое и самое важное правило для экономии на мобильной связи - выбрать оптимальный тарифный план.

Некоторые операторы предлагают дешевые пакеты услуг с ограниченным количеством минут, смс и интернет-трафика. Вам нужно выбрать тариф, который соответствует вашему бюджету и потребностям.

Если вы пользуетесь интернетом часто, выберите тариф с большим количеством трафика. Если же вы много разговариваете по телефону, выберите тариф с большим количеством минут.

Кроме того, многие операторы предлагают различные акции и скидки, которые могут существенно снизить вашу месячную оплату.

Используйте приложения для общения

Если вы хотите сэкономить на звонках и смс, используйте приложения для общения, такие как Viber, WhatsApp, Telegram и другие. Эти приложения позволяют общаться бесплатно через интернет и не требуют оплаты за звонки или смс. Вы можете использовать приложения для общения не только в Украине, но и за границей.

Ограничьте использование мобильного интернета

Интернет-трафик является одним из самых затратных элементов мобильной связи. Если вы хотите сэкономить на мобильной связи, попробуйте ограничить использование мобильного интернета. Используйте Wi-Fi, когда это возможно, и отключайте мобильный интернет, когда вы не пользуетесь им.

Если же вам и нужно использовать мобильный интернет, то юзайте его с умом, например, избегайте загрузки тяжелых файлов и стриминга видео.

Использование пакетов услуг

Мобильные операторы предлагают пакеты минут и сообщений на месяц. Если вы звоните и отправляете много сообщений каждый месяц, вам, вероятно, выгоднее выбрать тарифный план с пакетом минут и сообщений, который позволит вам сэкономить деньги.

Использование пакетов услуг позволяет значительно сэкономить на мобильной связи, так как абоненты платят за определенный объем услуг, который может быть использован в течение месяца.

Пример выгодных тарифов от Киевстар

Пример выгодных тарифов от Vodafone

Пример выгодных тарифов от lifecell

Также обращайте внимание на акции, информация о которых публикуется на сайтах и на официальных страницах в соцсетях мобильных операторов.

Отключите автоматическое обновление приложений

Автоматическое обновление приложений может использовать большой объем интернет-трафика и привести к дополнительным расходам на мобильную связь.

Отключите автоматическое обновление приложений и обновляйте их вручную, когда вы подключены к Wi-Fi.