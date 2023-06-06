Вода с Каховской ГЭС затопила зоопарк "Казкова діброва" (видео)

Российские оккупанты 6 июня подорвали Каховскую ГЭС. В результате техногенной катастрофы могут быть затоплены населенные пункты, погибнут десятки тысяч тонн рыбы и уникальная биосфера. Уже затоплены гнезда миллионов птиц, гнездившихся на заболоченной местности вдоль левого берега Днепра. Также затоплен зоопарк в Новой Каховке "Казкова діброва".

Что произошло в зоопарке

Отмечается, что в результате прибывания воды - в зоопарке все животные погибли. Эту информацию еще официально не подтвердили.

Также в следствии катастрофы на улицах Херсона замечены бобры, которые пытаются спастись.

Что известно о зоопарке

Зоопарк в Новой Каховке создан в 1992 года предпринимателем Михаилом Навроцким. С начала полномасштабного вторжения россиян в Украину зверинец жил в оккупации.

С февраля 2022 года 260 животных вынуждены были выживать в условиях оккупации, куда не поступали ни корма и ветпрепараты, ни средства на содержание зоопарка.

Так выглядел зоопарк до оккупации россиянами (фото: we.org.ua)