Вода с Каховской ГЭС затопила зоопарк "Казкова діброва" (видео)
Российские оккупанты 6 июня подорвали Каховскую ГЭС. В результате техногенной катастрофы могут быть затоплены населенные пункты, погибнут десятки тысяч тонн рыбы и уникальная биосфера. Уже затоплены гнезда миллионов птиц, гнездившихся на заболоченной местности вдоль левого берега Днепра. Также затоплен зоопарк в Новой Каховке "Казкова діброва".
О затоплении зверинца сообщают в местных Telegram-каналах.
Что произошло в зоопарке
Отмечается, что в результате прибывания воды - в зоопарке все животные погибли. Эту информацию еще официально не подтвердили.
Также в следствии катастрофы на улицах Херсона замечены бобры, которые пытаются спастись.
Что известно о зоопарке
Зоопарк в Новой Каховке создан в 1992 года предпринимателем Михаилом Навроцким. С начала полномасштабного вторжения россиян в Украину зверинец жил в оккупации.
С февраля 2022 года 260 животных вынуждены были выживать в условиях оккупации, куда не поступали ни корма и ветпрепараты, ни средства на содержание зоопарка.
Так выглядел зоопарк до оккупации россиянами (фото: we.org.ua)
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Кроме того, один из районов Херсона отключили от электрики из-за подтопления после подрыва Каховской ГЭС.