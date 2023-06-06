Как сейчас выглядит Каховская ГЭС, которую подорвали оккупанты (фото, видео)

Российские оккупанты 6 июня подорвали Каховскую ГЭС. В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. Все службы активно работают.

В материале Styler смотрите фото и видео с ГЭС в Херсонской области.

Видео с Каховской ГЭС

Сейчас вода с ГЭС прибывает и прибывает.

Также сообщают, что в Новой Каховке вода затопила местный зоопарк "Казкова діброва".

Вода начинает подтапливать и Херсон, там на улицах уже заметили бобров. Животные в отчаянии бегут со своей привычной среды обитания.

Как сообщила СМИ советница председателя ОП Дарья Заривна, ряд населенных пунктов Херсонщины уже полностью или частично затоплены.

Населенные пункты Херсонщины частично затоплены

Что делать людям

Местных жителей попросили собрать все ценные вещи и домашних животных и готовится к эвакуации.

Замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский также призвал жителей Херсонской области в ближайшее время внимательно следить за сообщениями ОВА и следовать ее инструкциям.

В каких населенных пунктах существует угроза

Отмечается, что предварительно по состоянию на сейчас 07:55, угроза подтопления существует для таких населенных пунктов.

Правый берег:

Николаевка, Ольговка, Львово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, частично город Херсон – Остров/Корабел.

Левый берег:

Новая Каховка, Днепряны, Олешки и населенные пункты в районе Олешек, Кардашинка, Коханы, Голая Пристань, Рыбальче.