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Один из районов Херсона отключили от электрики из-за подтопления после подрыва Каховской ГЭС

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Украина, Вторник 06 июня 2023 08:18
Один из районов Херсона отключили от электрики из-за подтопления после подрыва Каховской ГЭС Фото: один из районов Херсона отключили от электричества (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Микрорайон Корабел в Херсоне отключили от электричества из-за подтопления после подрыва россиянами Каховской ГЭС выше по Днепру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ГВА Романа Мрочко в Telegram.

"Сообщаю! Микрорайон Корабел в Херсоне обесточен и через несколько часов также будет отключено газоснабжение в целях безопасности", - написал он.

В сети также появилось видео подтопления микрорайона Корабел в Херсоне.

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