Один из районов Херсона отключили от электрики из-за подтопления после подрыва Каховской ГЭС

Микрорайон Корабел в Херсоне отключили от электричества из-за подтопления после подрыва россиянами Каховской ГЭС выше по Днепру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ГВА Романа Мрочко в Telegram .

"Сообщаю! Микрорайон Корабел в Херсоне обесточен и через несколько часов также будет отключено газоснабжение в целях безопасности", - написал он.

В сети также появилось видео подтопления микрорайона Корабел в Херсоне.