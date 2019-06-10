Онука Коломойського: прес-секретар Зеленського зробила дивну заяву

Юлія Мендель привітала "армію тролів" з хорошою роботою
Прес-секретар Володимира Зеленського, 32-річна журналістка Юлія Мендель відповіла на ряд чуток про себе, зв'язки її родини з Ігорем Коломойським, а також про те, хто її "призначив". Про це журналістка написала на своїй Facebook-сторінці.
Очевидно, що Юлія Мендель після призначення прес-секретарем Зеленського приковує до себе величезну увагу з боку публіки. І останнім часом щодо персони журналістки ходять різні чутки, які, за словами Мендель, поширюються "армією тролів".
У їх числі те, що вона онука Ігоря Коломойського, перебуває у тісних стосунках з Віктором Пінчуком, її "прилаштував" Льовочкін, а також, що Мендель співпрацює з Кремлем і одночасно з Держдепартаментом США.
"Дуже рада, що змусила платити цілій армії тролів. Значить, роблю все правильно! Зробімо їх разом!" - написала Мендель.
Прес-секретар Зеленського Юлія Мендель відповіла на критику (скрін: facebook.com/Юлия Мендель)
Користувачі мережі активно коментують заяву прес-секретаря президента України, бажаючи їй триматися і відбиватися від нападок.
Прес-секретар Зеленського Юлія Мендель відповіла на критику (скрін: facebook.com/)
Раніше ми писали про те, що прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель звинуватила ВСУ в обстрілі шкіл і "підірвала" мережу.
Нагадаємо, раніше експерт пояснив, чому Володимир Зеленський часто ігнорує дрес-код, надаючи перевагу стилю "кежуал" замість ділових костюмів навіть під час важливих зустрічей.