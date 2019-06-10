Внучка Коломойского: пресс-секретарь Зеленского сделала странное заявление

Юлия Мендель поздравила "армию троллей" с хорошей работой
Пресс-секретарь Владимира Зеленского, 32-летняя журналистка Юлия Мендель ответила на ряд слухов о себе, связях ее семьи с Игорем Коломойским, а также о том, кто ее "назначил". Об этом журналистка написала на своей Facebook-странице.
Очевидно, что Юлия Мендель, после назначения пресс-секретарем Зеленского приковывает к себе огромное внимание со стороны публики. И в последнее время относительно персоны журналистки ходят различные слухи, которые, по словам Мендель, распространяются "армией троллей".
В их числе то, что она внучка Игоря Коломойского, находится в тесных отношениях с Виктором Пинчуком, ее "пристроил" Левочкин, а также, что Мендель сотрудничает с Кремлем и одновременно с Госдепартаментом США.
"Очень рада, что заставила платить целой армии троллей. Значит, делаю все правильно! Сделаем их вместе!" - написала Мендель.
Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель ответила на критику (скрин: facebook.com/Юлия Мендель)
Пользователи сети активно комментируют заявление пресс-секретаря президента Украины, желая ей "держаться" и отбиваться от нападок.
Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель ответила на критику (скрин: facebook.com/)
Ранее мы писали о том, что пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила ВСУ в обстрелах школ и "взорвала" сеть.
Напомним, ранее эксперт объяснил, почему Владимир Зеленский часто игнорирует дрес-код, предпочитая стиль "кэжуал" деловым костюмам даже во время важных деловых встреч.