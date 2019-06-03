Чому Зеленський не ходить в краватці: експерт назвав причину (фото)

Володимир Зеленський (колаж: РБК-Україна)

Володмир Зеленський часто порушує дрес-код під час ділових зустрічей

Володимиру Зеленському часто дорікають, що він порушує дрес-код на ділових зустрічах - з'являється не в костюмах і краватках, а в стилі "кежуал". Український дипломат Богдан Яременко у своєму блозі пояснив, чому президент обирає саме такий стиль.

Так, на думку дипломата, схильність Володимира Зеленського до "кежуалу" або навіть спортивного стилю, має дві причини.

По-перше, президент наслідує стиль деяких світових лідерів бізнесу, наприклад, Джобс, Цукерберг тощо.

По-друге, подібна манера вдягатися дає людям певний посил: "я - звичайна людина".

Зеленський не носить діловий костюм - експерт назвав причину (фото: president.gov.ua)

Яременко зазначає, що і перше, і друге - не нове у світовій політиці. І навіть такі серйозні заходи, як зустрічі Великої сімки не проходять без "зустрічей без краваток" або навіть переодягання в національні костюми.

Подібний процес демократизації зовнішнього вигляду, на думку Яременка, притаманний світовій політиці загалом,і Україні цього теж не уникнути.

Зеленський не носить діловий костюм - експерт назвав причину (фото: president.gov.ua)

"Для Володимира Зеленського - це "фішка”, цілком конкретне апелювання до одного з основних месиджів його виборчої кампанії - "я не такий, як старі, я інший, я доступний, я простий, я людяний, я не визнаю штучних бар'єрів між собою і співгромадянами", - пише Яременко.

До того ж, за словами дипломата, президент має свій стиль і йому пасує той одяг, який він обирає.

Також Яременко зазначає, що Зеленський цілком розуміє рамки - де треба, а де не треба костюм і краватка. Так, під час інаугурації або на зустрічі з Емануїлом Макроном президент був вбраний у діловий костюм з краваткою.

Зеленський не носить діловий костюм - експерт назвав причину (фото: УНІАН)

Однак під час зустрічі з міністрами закордонних справ Німеччини і Франції Володимир Зеленскький таки допустив прокол, - визнає Яременко.

Нагадаємо, на зустрічі з дипломатами президент України був одягнений в сорочку без краватки та піджака, а гості - "при усьому параді".

Дипломат пише, що у том випадку "протокольна проблема" мала місце, адже метою дипломатичного протоколу є створення таких обставин спілкування, які би забезпечили повагу і рівність сторін.

Зеленський не носить діловий костюм - експерт назвав причину (фото: president.gov.ua)

"Щонайменше - іноземні гості мають бути попереджені, який стиль одягу обере український президент, і мати можливість чи право адаптуватися до ситуації", - пише Яременко.

Особливо не варто, на думку дипломата, практикувати правила кежуал дрес-коду з представниками консервативних держав або монархій. Проте під час зустрічей з політиками і чиновниками з Європи і Північної Америки таке цілком можливо.

Зеленський не носить діловий костюм - експерт назвав причину (фото: president.gov.ua)

"Проблема в тому, що служба протоколу президента поки не адаптувалась до політичного моменту, стилю і вимог нового господаря Банкової", - пише Яременко.

Зеленський не носить діловий костюм - експерт назвав причину (фото: УНІАН)

До слова, у Зеленського назвали переможця конкурсу на прес-секретаря. Ним стала 32-річна журналістка Юлія Мендель родом з Херсона, яка раніше працювала а телеканалах ICTV, "Еспрессо-ТВ" та "Інтер".

Як повідомлялося раніше, призначення президентом Зеленським Руслана Хомчака начальником Генерального штабу замість Віктора Муженка викликало в мережі справжній ажіотаж.

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