Онука Фокіна розповіла про Леніна з Пізанії: в мережі згадали курйозне відео

Маша Фокіна на телешоу не могла відповісти на найпростіші запитання
Маша Фокіна після резонансного інтерв'ю та розповіді про дружбу з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком і вплив на подальшу кар'єру свого дідуся екс-прем'єра Вітольда Фокіна в мінській ТГК по Донбасу звернула на себе пильну увагу українців. У мережі згадали, як співачка стала героїнею передачі на ТБ і не змогла відповісти на питання зі шкільної програми.
Курйозний ролик 2012 року з випуском телешоу "Дурнєв +1" знову розійшовся в інтернеті та викликав нову хвилю обговорень.
У передачі ведучий ставив на одній з "богемних вечірок" питання про історію, культуру та математику. Зокрема, про місцезнаходження туристичного символу Італії Пізанської вежі, про історичну особистість диктатора й одного з засновників італійського фашизму Беніто Муссоліні та що таке "відсоток".
Фокіна поділилася своїми знаннями в цих питаннях і видала незвичайні відповіді.
Так, дівчина висловила думку, що Пізанська вежа знаходиться "в Пізантії" чи "в Пізанії" і додала, що Ленін теж міг бути звідти.
Коли співачку запитали, що таке відсоток, Марія зізналася: "З математики у мене постійно були "п'ятірки", це мій улюблений предмет".
"Відсоток - це, виходить... Коефіцієнт?" - замислилася вона.
На питання про Муссоліні артистка і зовсім відмовилася відповідати та заявила, що "я таке не люблю".
Відео: Маша Фокіна на телешоу у 2021 році не могла відповісти на прості запитання
Зараз архівний ролик викликав в мережі нову хвилю критичних коментарів, і артистку соромлять і закликають не показувати відео дідусеві - Вітольду Фокіну.
Нагадаємо, Маша Фокіна отримала середню освіту в Києво-Печерському ліцеї №171 "Лідер", який закінчила в 2003 році. Навчалася також в Українській Академії зовнішньої торгівлі на спеціальності "менеджер підприємств". Через два роки вона вирішила пов'язати своє життя з творчістю і перевелася в Національну Академію керівних кадрів культури та мистецтв, де отримала вищу освіту за спеціальністю режисура та естрадний вокал.
Раніше повідомлялося, що глава МЗС відреагував на скандальні заяви Фокіна і зауважив, що кожен має право на помилку.
Нагадаємо, що раніше Фокін відмовився прийти на засідання комітету Ради.