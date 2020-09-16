Онука Фокіна розповіла про Леніна з Пізанії: в мережі згадали курйозне відео

Маша Фокіна після резонансного інтерв'ю та розповіді про дружбу з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком і вплив на подальшу кар'єру свого дідуся екс-прем'єра Вітольда Фокіна в мінській ТГК по Донбасу звернула на себе пильну увагу українців. У мережі згадали, як співачка стала героїнею передачі на ТБ і не змогла відповісти на питання зі шкільної програми.

Курйозний ролик 2012 року з випуском телешоу "Дурнєв +1" знову розійшовся в інтернеті та викликав нову хвилю обговорень.

У передачі ведучий ставив на одній з "богемних вечірок" питання про історію, культуру та математику. Зокрема, про місцезнаходження туристичного символу Італії Пізанської вежі, про історичну особистість диктатора й одного з засновників італійського фашизму Беніто Муссоліні та що таке "відсоток".

Фокіна поділилася своїми знаннями в цих питаннях і видала незвичайні відповіді.

Так, дівчина висловила думку, що Пізанська вежа знаходиться "в Пізантії" чи "в Пізанії" і додала, що Ленін теж міг бути звідти.

Коли співачку запитали, що таке відсоток, Марія зізналася: "З математики у мене постійно були "п'ятірки", це мій улюблений предмет".

"Відсоток - це, виходить... Коефіцієнт?" - замислилася вона.

На питання про Муссоліні артистка і зовсім відмовилася відповідати та заявила, що "я таке не люблю".

Відео: Маша Фокіна на телешоу у 2021 році не могла відповісти на прості запитання

Зараз архівний ролик викликав в мережі нову хвилю критичних коментарів, і артистку соромлять і закликають не показувати відео дідусеві - Вітольду Фокіну.

Нагадаємо, Маша Фокіна отримала середню освіту в Києво-Печерському ліцеї №171 "Лідер", який закінчила в 2003 році. Навчалася також в Українській Академії зовнішньої торгівлі на спеціальності "менеджер підприємств". Через два роки вона вирішила пов'язати своє життя з творчістю і перевелася в Національну Академію керівних кадрів культури та мистецтв, де отримала вищу освіту за спеціальністю режисура та естрадний вокал.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС відреагував на скандальні заяви Фокіна і зауважив, що кожен має право на помилку.

Нагадаємо, що раніше Фокін відмовився прийти на засідання комітету Ради.