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Фокін відмовився прийти на засідання комітету Ради

Київ, Субота 12 вересня 2020 19:53
Фокін відмовився прийти на засідання комітету Ради
Фото: Вітольд Фокін (obozrevatel.com)
Автор: Дмитро Левицький

Заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін відмовився прийти на засідання парламентського комітету з питань організації державної влади. Фокіна запрошували в Раду після його скандальних заяв щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомив заступник голови комітету, депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура у своєму Telegram-каналі.

За словами Качури, відмову прийти на заплановане на 15 вересня засідання комітету Фокін пояснив зайнятістю та необхідністю працювати в ТКГ.

"Найближчим часом зустріч не відбудеться, конкретна дата проведення - не обумовлена. Буду вимагати негайно провести цю зустріч. Єдність в питанні врегулювання ситуації, яка склалася на Донбасі, вкрай важлива", - заявив він.

Нагадаємо, 15 вересня парламентський комітет мав заслухати Фокіна після його заяв про амністію бойовиків та особливий статус Донбасі, які були опубліковані в інтерв'ю ЗМІ. Запросити Фокіна на засідання комітету пропонував нардеп Качура.

Зазначимо, представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш пояснював, що ЗМІ опублікували неповний зміст заяви Фокіна щодо амністії бойовиків.

Крім того, в Офісі президента наголошували, що заяви Фокіна поза межами ТКГ не є офіційною позицією України.

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