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Глава МЗС відреагував на заяви Фокіна: кожен має право на помилку

Київ, Субота 05 вересня 2020 22:01
Глава МЗС відреагував на заяви Фокіна: кожен має право на помилку
Фото: Вітольд Фокін (obozrevatel.com)
Автор: РБК-Україна

Висловлені в інтерв'ю ЗМІ думки заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна відрізняються від його офіційної позиції на засіданнях ТКГ. В інтерв'ю Фокін, вочевидь, дозволив собі вийти за межі тієї позиції.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Кулеба зазначив, що висловлювання Фокіна поза межами ТКГ не є офіційною позицією України на переговорах щодо Донбасу.

"Кожен має право на помилку. Давайте не будемо відразу сокирою замахуватися. І я щиро сподіваюся, що пан Фокін продовжить свою роботу у ТКГ, не припускаючись повторно таких помилок", - додав міністр.

Нагадаємо, нещодавно Фокін дав інтерв'ю виданню "Страна". Згідно з опублікованим текстом інтерв'ю, Фокін висловився щодо необхідності проведення загальної амністії бойовиків та надання особливого статусу Донбасу для врегулювання ситуації. Ці слова Фокіна викликали обурення серед громадськості та українських політиків.

Пізніше представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш пояснив, що видання не опублікувало частину слів Фокіна, де він уточнює, на кого саме повинна поширюватися амністія.

Крім того, РБК-Україна писало, що означають заяви Фокіна щодо Донбасу.

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