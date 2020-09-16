Внучка Фокина рассказала о Ленине из Пизании: в сети вспомнили курьезное видео

Маша Фокина после резонансного интервью и рассказе о дружбе с главой Офиса президента Андреем Ермаком и влиянии на дальнейшую карьеру своего дедушки экс-премьера Витольда Фокина в минской ТГК по Донбассу обратила на себя пристальное внимание украинцев. В сети вспомнили, как певица стала героиней передачи на ТВ и не смогла ответить на вопрос из школьной программы.

Курьезный ролик 2012 года с выпуском телешоу "Дурнев +1" вновь разошелся в интернете и вызвал новую волну обсуждений.

В передаче ведущий задавал на одной из "богемных вечеринок" вопросы об истории, культуре и математике. В частности, о местоположении туристического символа Италии Пизанской башни, об исторической личности диктатора и одного из основателей итальянского фашизма Бенито Муссолини и что такое "процент".

Фокина поделилась своими познаниями в этих вопросах и выдала необычные ответы.

Так, девушка высказала мнение, что Пизанская башня находится "в Пизантии" или "в Пизании" и добавила, что Ленин тоже мог быть оттуда.

Когда певицу спросили, что такое процент, Мария призналась: "По математике у меня постоянно были "пятерки", это мой любимый предмет".

"Процент - это, получается... Коэффициент?" - задумалась она.

На вопрос о Муссолини артистка и вовсе отказалась отвечать и заявила, что "я такое не люблю".

Видео: Маша Фокина на телешоу в 2021 году не могла ответить на простые вопросы

Сейчас архивный ролик вызвал в сети новую волну критических комментариев, и артистку стыдят и призывают не показывать видео дедушке - Витольду Фокину.

Напомним, Маша Фокина получила среднее образование в Киево-Печерском лицее №171 "Лидер", который закончила в 2003 году. Училась также в Украинской Академии внешней торговли на специальности "менеджер предприятий". Через два года она решила связать свою жизнь с творчеством и перевелась в Национальную Академию руководящих кадров культуры и искусств, где получила высшее образование по специальности режиссура и эстрадный вокал.

Ранее сообщалось, что глава МИД отреагировал на скандальные заявления Фокина и подчеркнул, что каждый имеет право на ошибку.

Напомним, что ранее Фокин отказался прийти на заседание комитета Рады.