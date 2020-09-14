"Горда" любителька коней: хто така Маша Фокіна, про яку всі говорять

Маша Фокіна (фото: instagram.com/mashafokina)

Марія Фокіна стала по-справжньому популярною після участі в шоу "Фабрика зірок 2"

Маша Фокіна стала головною політичною сенсацією України на минулих вихідних. Після інтерв'ю Каті Осадчій, в якому дівчина розповіла про продовження кар'єри її дідуся, першого прем'єр-міністра України, у мінській ТГК, особистість української співачки та моделі зацікавила громадськість в новому світлі. Що відомо про подругу Андрія Єрмака та онучку Вітольда Фокіна - читайте у матеріалі Styler.

Чому всі говорять про Машу Фокіну?

В ефірі телеканалу "1+1" Марія Фокіна розповіла про участь діда у врегулюванні конфлікту на Донбасі, і як він опинився в ТГК. Заява артистки стала сенсацією в українському політичному дискурсі.

"Я сама особисто познайомила мого дідуся з Андрієм Єрмаком. Це мій друг. І це було наше особисте рішення, щоб дідусь почав займатися цим. [...] У дідуся завжди були амбіції. Він - сірий кардинал. Він завжди за камерою, він не любить інтерв'ю, не любить пресу. Але вони знайшли спільну мову з Андрійком — Андрієм Борисовичем - як вони можуть закінчити цю війну", - розповідає співачка про початок співпраці Фокіна і Єрмака.

Маша Фокіна та Катя Осадча (фото: instagram.com/mashafokina)

Також в резонансному інтерв'ю дівчина розповіла, що її пов'язує з Андрієм Борисовичем.

"Ми з Андрієм Борисовичем дружимо з 18 моїх років. І у нас прекрасні стосунки, сімейні та дуже прекрасні. Бачимося доволі часто, навіть зараз. У нас теплі дружні відносини", - підкреслила дівчина.

У відношенні того, як її дідусь сприймає критику, співачка прокоментувала, що він її просто не читає.

"Ви знаєте, мені здається, дідусеві настільки... як би це сказати м'якше... без різниці, що там про нього говорять. Він знає, що він робить. Він чітко, розумно підходить до своїх питань. От і все", - додала Марія.

Маша Фокіна та Вітольд Фокін у Верховній Раді (фото: instagram.com/mashafokina)

Хто така Маша Фокіна: біографія

Марія Фокіна - актриса, співачка, модель і бізнесвумен. Народилася в Києві в 1986-му році. Зараз дівчині 34 роки. Її дідусь - перший пострадянський прем'єр-міністр України, член Центрального комітету Комуністичної партії України (в СРСР) і перший заступник голови Ради міністрів УРСР Вітольд Фокін.

З самого дитинства дівчина займалася співом - співала в дитячому хорі "Вогник" протягом трьох років, брала приватні уроки й планувала стати професійною співачкою. Дитинство Марійки проходило в колах культурної інтелігенції та еліти країни, часто в гостях у її родини бували артисти зі всього світу. Попри постійне перебування серед діячів культури, бажання Маші пов'язати своє життя зі сценою батьки не поділяли.

Середню освіту артистка отримала в Києво-Печерському ліцеї №171 "Лідер", який закінчила у 2003 році, після чого вступила в Українську Академію зовнішньої торгівлі на "менеджера підприємств". Через два роки вона вирішила пов'язати своє життя з творчістю і перевелася в Національну Академію керівних кадрів культури та мистецтв. Там вона отримала вищу освіту за спеціальністю режисура та естрадний вокал.

Кар'єра і світське життя

У столиці Маша Фокіна більше відома як завсідник світських вечірок. Вже в березні 2020 року її прозвали "української Періс Хілтон". З відкриттям для себе світського життя Маша Фокіна після закінчення школи стала активно займатися кар'єрою артистки.

Її музичний дебют відбувся у 2003 році з піснею та відеокліпом "Вночі" у співавторстві з групою "4 короля". Перший музичний альбом з'являється у 2007 році – "Горда". Після виходу альбому дівчина починає брати участь в телешоу, співає на корпоративних концертах та заходах національного масштабу.

Через два роки продюсер і власник DK Music Дмитро Клімашенко береться "розкручувати" майбутню зірку. Разом вони створюють ряд хітів, а кліпи знімають Алан Бадоєв, Олександр Філатович, Ольга Навроцька. Концертні шоу-програми формувалися при співпраці з танцюристами з Freedom Ballet.

У 2008 році популярність Маші Фокіної різко зростає: вона з'являється на екранах найпопулярнішого у той час шоу талантів – "Фабрика зірок 2".

Також дівчина почала займатися моделінгом.

Маша Фокіна на зйомках (фото: instagram.com/mashafokina)

З 2011 року починає співпрацювати з продюсером Михайлом Ясинським (агентство "Secret Service"). В цей період в тандемі з хореографом Річардом Горном створює роботи "Свободен, парниша" і "Супер Маша". У 2012-2013 знімається в популярному серіаліті "KA$TA".

Після творчої перерви у 2017 році повертається на велику сцену з хітом "Ашанті" (Маша Фокіна & ISAAK), створеним спільно зі співаком і автором Артемом Івановим. У 2020 році Маша продовжила експерименти у фешн-індустрії та разом з дизайнером Юлією Рудницької (RUD Brand) запустила бренд стильного і затишного одягу QR.NTn.

Особисте життя

Про особисте життя дівчини відомо небагато. У 2018 році Маша Фокіна вийшла заміж за бізнесмена і народила сина. Її чоловіка звуть Геннадій Шпілер, він родом з Одеси, однак зараз живе в Америці. З 2012 року живе в Україні та США, в Сан-Франциско.

"Звуть його Гебріел. Йому півтора року. Він залишився в Америці разом з моєю бабусею і батьками Гени, які допомагають у його вихованні", — розповіла співачка в червні 2020 року.

Зараз дівчина знаходиться в Києві. Вона пояснила, що приїхала в Україну навесні та не змогла полетіти в США через карантин і закриті кордони.

Вважає своїм хобі кінний спорт.

Маша Фокіна на іподромі (фото: instagram.com/mashafokina)

Нагадаємо, що раніше Фокін відмовився прийти на засідання комітету Ради.