Внучатый племянник президента США Кеннеди воевал в Украине в рядах Интернационального легиона

Об этом представитель знаменитой династии американских политических и государственных деятелей сам рассказал в Instagram .

Как отметил Конор, о его участии в рядах украинского войска в обороне нашей страны и противостоянии российским оккупантам так или иначе стало бы известно, поэтому решил первым рассказать свою историю, чтобы "извлечь из нее максимум пользы и побудить других к действию".

Конор Кеннеди (фото: instagram.com/jconorkennedy)

"Как и многих людей, меня глубоко тронуло то, что я увидел в Украине за последний год. Я хотел помочь. Когда я услышал об Украинском Интернациональном Легионе, я знал, что пойду, и пошел в посольство, чтобы записаться на следующий день", - говорится в публикации.

Кеннеди признался, что тщательно скрывал свою поездку и свою личность, не желал говорить другим военным о своем родстве со знаменитым президентом США, который погиб в Далласе в ноябре 1963 года в результате покушения. Об этом знали только два человека - один в Америке, а второй - его сослуживец на фронте.

Джон Кеннеди в президентском лимузине за несколько минут до убийства в Далласе 22 ноября 1963 года (архивное фото)

"Я не хотел, чтобы моя семья или друзья волновались, и я не хотел, чтобы там относились ко мне по-другому", - объяснил он.

У Конора до этого не было никакого военного опыта, но было большое желание присоединиться к защитникам Украины: "я мог носить тяжелые предметы и быстро учился".

"Я тоже был готов умереть там. Так что вскоре они согласились отправить меня на северо-восточный фронт", - рассказал он.

В Украине Конор был недолго, но, как признается бывший легионер ВСУ, даже за такой период времени он "многое увидел и многое прочувствовал".

Конор Кеннеди (фото: instagram.com/jconorkennedy)

"Мне понравилось быть солдатом, больше, чем я ожидал. Это страшно. Но жизнь проста, и награда за мужество и доброе дело весьма значительна. Мои друзья там знают, почему я должен был вернуться домой. Я всегда буду в долгу перед ними за их пример. Я знаю, что мне повезло, что я вернулся, но я также готов снова взять на себя все риски, на которые мы пошли", - отмечает Кеннеди.

Он опубликовал в сети фото своего побратима из Интернационального легиона Ника, вместе с которым был на полях сражений.

Боевой побратим Конора Кеннеди солдат Ник с надписью на бронежилете (фото: instagram.com/jconorkennedy)

Также Конор описал российскую войну против Украины и людей, с которыми он встретился на передовой и за линией фронта.

"Эта война, как и все другие, ужасна. Люди, которых я встретил, были самыми смелыми из всех, кого я когда-либо знал. Мои побратимы-легионеры, приехавшие из разных стран, с разным происхождением и идеологией, - настоящие борцы за свободу. Как и граждане, которых я узнал, многие из которых потеряли все в своей долгой борьбе против олигархии и за демократическую систему", - говорится в публикации.

Внучатый племянник Джона Кеннеди убежден, что эта война определит судьбу демократии в этом веке. Кроме того, он призвал не оставаться равнодушными и "присоединяться к легиону, помогать на границе или отправлять медикаменты".

"Каждый день кто-то там жертвует всем ради прочного мира. Их нельзя просить действовать в одиночку", - подчеркивает Конор.

Конор Кеннеди (фото: Steven Ferdman / Getty Images)