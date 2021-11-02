ЗНО 2022: завдань буде менше, але і час на їх вирішення скоротиться

Український центр оцінювання якості освіти затвердив характеристики сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), які визначають особливості тестів з кожного предмета у 2022 році.

Про це повідомляє osvita.ua .

За більшістю предметів структура тестів не змінилася. Але зміни торкнулися тесту ЗНО з математики та хімії.

Що змінилося

У тесті профільного рівня з математики тепер буде 32 завдання замість 34, як було раніше. Також зменшено час, який відводиться на рішення - з 210 до 180 хвилин.

У тесті з хімії також буде менше завдань - 50 замість 52.

Дати проведення пробного тестування

В Україні у 2022 році пробне ЗНО пройде 19 і 26 березня.

19 березня тести пройдуть:

з української мови,

з української літератури.

26 березня тести пройдуть:

з історії України,

з математики,

з біології,

з географії,

з фізики,

з хімії,

з іноземних мов (англійська, іспанська, німецька та французька).

Зазначимо, що зареєструватися на пробне ЗНО можна з 5 по 22 січня 2022 року.