Єдиний, хто зміг: киянин набрав максимальні 200 балів з трьох предметів на ЗНО

В Україні у 2021 році 550 учасників зовнішнього незалежного оцінювання отримали найвищий результат - 200 балів. При цьому 500 осіб отримали 200 балів з одного з іспитів, 27 - за двома іспитів, і тільки один учасник отримав 200 балів з трьох іспитів.

Про це розповів міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет під час прес-конференції в Києві.

Киянин Денис Кинзерський - випускник 11-г класу Українського фізико-математичного ліцею КНУ ім. Т. Г. Шевченка набрав 200 з біології, хімії та математики. Хлопцеві не вистачило всього 4 бали, щоб отримати максимум з української мови, повідомляє "КП в Україні".

Денис Кинзерський (фото: скріншот з відео)

Улюблені предмети Дениса - хімія і біологія. При цьому він не хоче бути медиком, тому що усвідомлює всю відповідальність даної професії. Хлопець хоче стати вченим і займатися науковою діяльністю, і здійснювати якісь наукові прориви і відкриття.

"Розглядаю спеціальності "хімія" і "біологія" в Інституті високих технологій КНУ ім. Т. Г. Шевченка. Мені завжди було цікаво почути про якісь нові розробки", - заявив Кинзерський.

Зазначимо, що тепер він отримає президентську стипендію - 10 тисяч гривень щомісяця протягом року.

В інтерв'ю ТСН Денис розповів, що гроші збирається відкладати на навчання, можливо навіть на другу вищу освіту.

Вчителька біології, яка є класним керівником Дениса, дуже рада за нього.

Киянин набрав максимальні 200 балів з трьох предметів на ЗНО (відео: YouTube)