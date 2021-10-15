В Україні затвердили умови вступу до вузів у 2022 році: що мають знати абітурієнти

В Україні затвердили умови приймання на навчання до вишів у 2022 році. Зокрема, більша частина вступників буде подаватиме документи онлайн, а реєстрація електронних кабінетів розпочнеться з 1 липня.

Як відбудеться вступна кампанія у 2022 році

Так, реєстрація електронних кабінетів вступників для вступу на перший курс розпочнеться 1 липня 2022 року. Прийом документів від вступників розпочнеться 14 липня і закінчиться 16 липня для тих абітурієнтів, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів. А от 22 липня закінчиться для осіб, які вступають за результатами ЗНО, вступних іспитів та творчих конкурсів.

Творчі конкурси та вступні іспити проводитимуться в кілька етапів з 1 по 13 липня включно. Однак з 14 по 22 липня можуть проводитись додаткові сесії іспитів або творчих конкурсів для вступників на контракт.

Рейтингові списки абітурієнтів на бюджет, які вступатимуть на основі ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів, опублікують не пізніше 27 липня.

Коли потрібно подати оригінали документів

Вступники, які отримали рекомендації для зарахування, мають подати оригінали документів для зарахування на бюджет до 4 серпня, а на контракт - до 30 вересня.

"Для конкурсного відбору абітурієнтів, які вступатимуть до вузів на бакалаврат після 11 класу будуть враховуватися бали сертифікатів ЗНО (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) за трьома конкурсними предметами, молодшого бакалавра (після коледжу) – за двома конкурсними предметами", — йдеться в повідомленні.