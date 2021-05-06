Впливають не тільки гени: гінеколог розповіла про багатоплідну вагітність

Вона зазначила, що на сьогодні ситуація з народженням у матерів двійні, трійні та більше дітей, не є рідкісною. Дослідження з вивченням статистики показали, що в порівнянні з 80-ми роками минулого століття і нинішнім часом, майже в три рази збільшилися випадки багатоплідної вагітності. У загальній популяції це в межах 1,5%, але продовжує збільшуватися.

Що впливає на багатоплідну вагітність

Гінеколог каже, що є кілька факторів, і ситуація все ще вивчається.

"Ніхто причини точно не знає - їх дуже багато", - розповіла фахівець.

За її словами, спочатку багатоплідну вагітність пов'язували з розвитком допоміжної репродуктивної технології, оскільки йде гіперстимуляція тощо.

"Потім було дослідження, що свідчать про те, що це генетично детерміновані (особливості) по материнській лінії, і більшість вчених схиляються саме до такої думки", - вказала Булавенко.

Чи може пара "запланувати" собі двійню чи трійню

Гінеколог каже, що спланувати багатоплідну вагітність перед заплідненням, швидше за все, неможливо. Фахівець додала, що якщо це тільки не допоміжні репродуктивні технології.

"Ми можемо запідозрити. Якщо дозрів не один фолікул, як в нормі відбувається, а кілька - то можуть запліднитися обидва фолікули. А якщо один - ми не можемо гарантувати, що надалі не відбудеться його розподіл на часі імплантації", - розповіла Булавенко.

У кого більше шансів народити відразу декількох дітей

За словами гінеколога, на народження двійні, трійні та близнюків впливає в більшості випадків генетична спадковість одного з батьків.

Але є і багато інших факторів, пов'язаних з прийомом препаратів або з особливостями організму.

"Саме тривалий час прийому оральних контрацептивів, потім відміна, і є так званий "Рібалт-ефект", коли визрівають багато фолікулів замість одного. Тому що гормони припиняли свою дію, а потім - сплеск... Може бути багато варіантів. Може бути пов'язано з одним білком, якого може бути більше, ніж потрібно", - розповіла доктор медичних наук.

Крім того, багатоплідна вагітність пов'язана також зі світловою порою року.

"Тобто в Скандинавських країнах рідше бувають двійні та багатоплідні вагітності, ніж в тих, де світловий час більше", - зазначила гінеколог.

Також фахівець розповіла про наукові дослідження про вплив харчування на можливість матері народити відразу декількох дітей.

"Є такі публікації, де говориться, що від харчування залежить. Ті, хто харчується тільки молочними продуктами, вони частіше можуть мати багатоплідну вагітність, ніж вегани або ті, хто споживає звичайну їжу. Є таке дослідження і є такі факти", - сказала Булавенко.

Відео: гінеколог розповіла, що впливає на народження відразу декількох дітей у матерів