Кожна 42 дитина народжується близнюком: вчені розповіли про тривожну тенденцію

Вчені зафіксували збільшення народжуваності близнюків у всьому світі, що сягнуло рекордних значень з часу спостережень.

Зазначається, що з 1980-х років кількість двійнят збільшилася на третину - з 9 до 12 пар близнюків на 1 000 пологів. Це означає, що щорічно в усьому світі народжується близько 1,6 мільйона близнюків, і кожна 42-го народжена дитина - близнюк.

Дослідження показало, що основною причиною цього збільшення є зростання кількості випадків штучного запліднення, які включають не тільки методи ЕКЗ (екстракорпорального запліднення), але і простіші методи, такі як стимуляція яєчників і штучне запліднення.

Інший причиною збільшення числа близнят є затримка дітонародження, що спостерігається в багатьох країнах за останні десятиліття, оскільки кількість близнюків збільшується з віком матері.

Вказується, що жінки, які вирішили створювати сім'ї в більш пізньому віці, частіше користуються штучними засобами запліднення через низьку фертильність, і, відповідно, частіше народжують близнюків.

Дослідники вважають, що світ міг досягти піку числа двійнят, особливо в країнах з високим рівнем доходу, таких як Європа і Північна Америка, через збільшення уваги до важливості спроб домогтися одноплодової вагітності.

"Відносне та абсолютне число близнюків у світі вище, ніж коли-небудь з середини 19 століття. Це важливо, оскільки народження близнюків пов'язано з вищим рівнем смертності немовлят і дітей і великою кількістю ускладнень для матерів і дітей під час вагітності, а також під час і після пологів", - розповів провідний автор дослідження, професор Крістіан Монден з Оксфордського університету (Велика Британія).

Науковець зазначає, що одноплідна вагітність є куди безпечніша.

Він і його колеги, професор Жіль Пісон з Французького музею природної історії в Парижі (Франція) і професор Жерун Смітс з Університету Радбауд (Нідерланди), зібрали інформацію про кількість близнюків за період 2010-2015 років зі 165 країн. Крім того, зі 112 країн вони також змогли отримати інформацію про показники народження близнюків за період 1980-1985 рр..

Вчені виявили істотне збільшення числа близнят у багатьох європейських країнах, в Північній Америці та в Азії.

Так, для 74% зі 112 країн, по яких були доступні дані за обидва періоди, зростання склало понад 10%.

В Азії зростання склало 32%.

У Північній Америці - 71%.

Зниження народжуваності близнюків було зафіксовано більш ніж на 10% лише у 7 країнах.