Влияют не только гены: гинеколог рассказала о многоплодной беременности

Она отметила, что на сегодня ситуация с рождением у матерей двойни, тройни и более детей, не является редкой. Исследования с изучением статистики показали, что в сравнении с 80-ми годами прошлого столетия и настоящим временем, почти в три раза увеличились случаи многоплодной беременности. В общей популяции это в пределах 1,5%, но продолжает увеличиваться.

Что влияет на многоплодную беременность

Гинеколог говорит, что есть несколько факторов, и ситуация все еще изучается.

"Никто причины точно не знает - их очень много", - рассказала специалист.

По ее словам, сначала многоплодную беременность связывали с развитием вспомогательной репродуктивной технологии, поскольку идет гиперстимуляция, и прочее.

"Затем было исследование, свидетельствующие о том, что это генетически детерминированные (особенности) по материнской линии, и большинство ученых склоняются именно к такому мнению", - указала Булавенко.

Может ли пара "запланировать" себе двойню или тройню

Гинеколог говорит, что спланировать многоплодную беременность перед оплодотворением, скорее всего, невозможно. Специалист добавила, что если это только не вспомогательные репродуктивные технологии.

"Мы можем заподозрить. Если созрел не один фолликул, как в норме происходит, а несколько - то могут оплодотвориться оба фолликула. А если один - мы не можем гарантировать, что в дальнейшем не произойдет его деление на времени имплантации", - рассказала Булавенко.

У кого больше шансов родить сразу нескольких детей

По словам гинеколога, на рождение двойни, тройни и близнецов влияет в большинстве случаев генетическая наследственность одного из родителей.

Но есть и много других факторов, связанных с приемом препаратов или с особенностями организма.

"Именно длительное время приема оральных контрацептивов, потом отмена, и есть так называемый "Рибалт-эффект", когда вызревают много фолликулов вместо одного. Потому что гормоны прекращали свое действие, а затем - всплеск... Может быть много вариантов. Может быть связано с одним белком, которого может быть больше, чем нужно", - рассказала доктор медицинских наук.

Кроме того, многоплодная беременность связана также со световым временем года.

"То есть в Скандинавских странах реже бывают двойни и многоплодные беременности, чем в тех, где световое время больше", - отметила гинеколог.

Также специалист рассказала о научных исследованиях о влиянии питания на возможность матери родить сразу нескольких детей.

"Есть такие публикации, где говорится, что от питания зависит. Те, кто питаются только молочными продуктами, они чаще могут иметь многоплодную беременность, чем веганы или те, кто потребляет обычную пищу. Есть такое исследование и есть такие факты", - сказала Булавенко.

Видео: гинеколог рассказала, что влияет на рождение сразу нескольких детей у матерей