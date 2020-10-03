Влада РФ намагається приховати страшну екологічну катастрофу: тисячі постраждалих (відео)

Океан на Камчатці став небезпечний для людей (колаж: РБК-Україна)

Місцева влада заявляє, що викид морських тварин пов'язаний зі штормом, а не з забрудненням океану

У Росії в Камчатському краї з початку вересня стали фіксувати численні отруєння, після контакту з океаном. Деякі скаржилися на опік слизової навіть просто після прогулянки по узбережжю. При цьому місцева влада заявляє, що інформація в мережі про виток отруйних відходів в океан на Камчатці – неправдива. Що кажуть постраждалі, як виглядають пляжі на Камчатці, всіяні мертвими морськими мешканцями, і що говорить адміністрація краю – читайте нижче.

Як повідомляє канал Mash в Telegram, Антон Морозов, засновник 1-ї школи серфінгу в Росії, розповів, як йдуть справи в Камчатському краї. Океан убрався в дивний колір, від води з'явився їдкий запах, і Морозов — один з тих, хто отруївся водою.

"Людей 30 вже в цілому постраждало. Діти теж. Завтра вранці повинні сказати новий результат. Кажуть, це нафтопродукти", - розповідає постраждалий.

Деякі отримали опік слизової, просто прогулюючись по пляжу, серед них є діти від 10 до 15 років. За дорученням губернатора фахівці знову взяли пробу води, завтра вранці озвучать результати.

Океан на Камчатці став небезпечний для людей

При цьому тимчасово виконуючий обов'язки міністра природних ресурсів і екології Камчатського краю Олексій Кумарьков заявив, що ніяких свідоцтв про екологічну катастрофу немає. Всі фото та відео в соцмережах нібито пов'язані з наслідками шторму, що пройшов наприкінці вересня.

"Ми не зафіксували загибелі ніяких тварин — нічого, про що говорять в мережах. А викид морських їжаків, морських зірок пов'язаний зі штормом, який пройшов 29 вересня".

Фото Камчатки з висоти пташиного польоту (фото: twitter.com/DeathFuckSoul)

І поки весь інтернет завалений фото і відео того, як в Тихий океан витекли отруйні відходи, деякі чиновники продовжують стверджувати зворотне. Кумарьков також додав, що забруднення не сильно перевищує норму.

Наразі російські правоохоронці проводять перевірку.

Нагадаємо, що раніше озеро, яке поїло весь Севастополь, перетворилося в "калюжу".

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