Витік нафтопродуктів призвів до екологічної катастрофи на Камчатці

Фото: Халактирський пляж (photokamchatka.ru)

Екологічна катастрофа, викликана забрудненням нафтопродуктами, розростається в Камчатському краї Російської Федерації. Перевищення нафтопродуктів і фенолів виявили ще на трьох ділянках Авачинської затоки.

Про це повідомляє прес-служба Мінприроди Камчатського краю.

"Ми звернулися в управління гідрометслужби по Камчатському краю, щоб вони провели відбір проб у бухтах Великої і Малої Табірних і в бухті Бабина. Там були зафіксовані факти загибелі морських тварин. Попередньо вже можна говорити, що там є перевищення по нафтопродуктах, фенолу та амонийній групі", - заявив т.в.о. міністра природних ресурсів і екології Камчатського краю Олексій Кумарьков.

За його словами, у прибережних морських водах в районі Халактирського пляжу гранично допустима норма фенолів перевищено у 2,5 рази, по нафтопродуктах - в 3,6 рази.

В кінці вересня серфери Камчатки розповіли про зміну кольору води на Халактирськом пляжі. Місцеві жителі публікували в соцмережах повідомлення про викинутих на берег мертвих морських тварин. Влада закликала мешканців утриматися від відвідування Халактирського пляжу.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні біля східного узбережжя Камчатки стався потужний землетрус. Самі ж поштовхи зафіксували сейсмологи в Тихому океані магнітудою 4,6.