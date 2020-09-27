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У Криму назавжди зникло одне з найкрасивіших озер: в мережі показали сумні пейзажі

Крим, Неділя 27 вересня 2020 10:55
У Криму назавжди зникло одне з найкрасивіших озер: в мережі показали сумні пейзажі
У Криму висохло озеро Три Сестри (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

У мережі показали "марсіанські" пейзажі на місці озера

У Криму в Сонячній Долині повністю висохло одне з найкрасивіших озер в Україні. Засуха і відсутність заходів щодо заповнення водойми з боку окупантів призвели до повного зникнення озера Три Сестри. Мережа обурюється поганим ставленням так званої "влади" окупованого Криму і показує дійсно сумні пейзажі на місці колись красивого і повного життя природного скарбу.

В соціальній мережі Twitter в співтоваристві RoksolanaToday&КрымUA показали "марсіанські" пейзажі з Сонячної Долини.

"Озера Три Сестри більше немає. Зовсім. Це Сонячна Долина в Криму, північніше скелі, а на південь кілометр до моря, Ечки-даг і Лисяча бухта поруч, виноградники. Кратер водойми мав високу греблю, з нього виходила річка Менерлі-Узень - тепер тут суха глина, дно в тріщинах, води немає", - йдеться у підписі до знімків.

У Криму назавжди зникло одне з найкрасивіших озер: в мережі показали сумні пейзажі

У Криму назавжди зникло одне з найкрасивіших озер: в мережі показали сумні пейзажі

У Криму назавжди зникло одне з найкрасивіших озер: в мережі показали сумні пейзажі

У Криму назавжди зникло одне з найкрасивіших озер: в мережі показали сумні пейзажі

В Криму висохло озеро Три Сестри (фото: RoksolanaToday&КрымUA)

Також в співтоваристві продемонстрували фотографії озера ще до окупації Криму.

"Озеро Три Сестри. Сонячна Долина. НА ДНІ... зліва (перше фото – ред.) озеро ДО настання хутрової гавані) праворуч - дно зараз...", - додали в співтоваристві.

У Криму назавжди зникло одне з найкрасивіших озер: в мережі показали сумні пейзажі

У Криму назавжди зникло одне з найкрасивіших озер: в мережі показали сумні пейзажі

В Криму висохло озеро Три Сестри (фото: RoksolanaToday&КрымUA)

Також, судячи зі знімків карти станом на 2019 рік, видно, що озеро ще існувало.

У Криму назавжди зникло одне з найкрасивіших озер: в мережі показали сумні пейзажі

У Криму назавжди зникло одне з найкрасивіших озер: в мережі показали сумні пейзажі

Скріншоти

Нагадаємо, в Криму висохло мальовниче рожеве озеро Сасик-Сиваш, яке любили всі туристи. Воно розташоване між містами Євпаторія та Саки.

Раніше під Житомиром сталася страшна екологічна катастрофа, через яку в річці Роставиця за один день подохли тисячі рибин. Місцеві мешканці впевнені, що в цьому винен молокозавод, який скидає відходи у воду.

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