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Озеро, що живить Севастополь, перетворилося в "калюжу": з'явилися сумні фото

Крим, Середа 30 вересня 2020 11:05
Озеро, що живить Севастополь, перетворилося в "калюжу": з'явилися сумні фото
У Криму висохло стратегічно важливе водосховище (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

У мережі показали сумні фото водосховища, що висихає

В окупованому Криму істотно висохло стратегічно важливе водосховище, яке напувало населення Севастополя. На півострові протягом всього літнього сезону зберігається сумна ситуація з водопостачанням. Масштабна екологічна катастрофа вже повністю висушила кілька озер. Фото "калюжки" замість раніше великого водосховища показали в мережі Twitter.

Як написав у Twitter блогер Wasily Crimea, зовсім скоро без води можуть залишитися мешканці окупованого Севастополя.

Зокрема, він показав фотографії Чорноріченського водосховища, що висихає.

"Чорноріченське водосховище, що живить Севастополь, наближається до стану "калюжки" (хоча до стану Сімферопольського поки не дійшло)", - написав він і опублікував фотографії з місця подій.

Озеро, що живить Севастополь, перетворилося в &quot;калюжу&quot;: з'явилися сумні фото

Озеро, що живить Севастополь, перетворилося в &quot;калюжу&quot;: з'явилися сумні фото

В Криму висохла стратегічно важливе водосховище (фото: Wasily Crimea)

Нагадаємо, що раніше в Криму в Сонячній Долині повністю висохло одне з найкрасивіших озер в Україні. Засуха і відсутність заходів щодо заповнення водойми з боку окупантів призвели до повного зникнення озера Три Сестри.

Також ми повідомляли, що в Криму висохло мальовнича рожеве озеро Сасик-Сиваш, яке любили всі туристи. Воно розташоване між містами Євпаторія та Саки.

Раніше під Житомиром сталася страшна екологічна катастрофа, через яку в річці Роставиця за один день подохли тисячі рибин. Місцеві мешканці впевнені, що в цьому винен молокозавод, який скидає відходи у воду.

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