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В українських пенсіонерів почали забирати пільги через карантин

STYLERКоронавірус    18.03.2020 - 07:21
В українських пенсіонерів почали забирати пільги через карантин
Заробіток на коронавірусі (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні став причиною скасування пільг для пенсіонерів на поїздки у транспорті

Коронавірус в Україні призвів до посилення карантину в країні, особливо в областях, де були зафіксовані випадки зараження COVID-19. Але при цьому, влада Чернівців, де виявлено вже чотири випадки захворювання коронавірусом, вирішила скасувати пільги на проїзд у громадському транспорті для пенсіонерів.

Міська рада Чернівців тимчасово скасувала пільги у громадському транспорті, щоб пенсіонери, які є найбільш уразливими до вірусного захворювання, залишалися вдома.

"Це вимушена обмежувальна міра, яка буде спонукати літніх людей, які є групою ризику і найбільш вразливі до коронавірусу менше пересуватися по місту, залишатися вдома. Пільговий проїзд у тролейбусах і маршрутках буде відновлено після стабілізації епідемічної ситуації", - сказав мер Чернівців Олексій Каспрук, повідомляється у прес-службі Чернівецької міської ради.

Він додав, що міська влада також буде шукати інші шляхи як матеріально підтримати пенсіонерів, особливо самотніх, з низькими пенсіями "в сьогоднішніх непростих обставинах".

Варто відзначити, що в Чернівецькій області сьогодні повністю припинять роботу всі ринки, торгові та розважальні центри, будівельні та інші гіпермаркети. Виняток - тільки для продуктових секторів. Продовжать роботу аптеки та поліклініки.

Оновлення: однак на ранок 18 березня весь рух транспорту в місті вирішили зупинити.

Раніше РБК-Україна писало, що у Нацполіції розповіли, як будуть контролювати карантинні обмеження.

Читайте також що відбувається в різних областях у зв'язку з введенням карантину.

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