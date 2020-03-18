ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинских пенсионеров начали лишать льгот из-за карантина

STYLERКоронавирус    18.03.2020 - 07:21
Украинских пенсионеров начали лишать льгот из-за карантина
Заработок на коронавирусе (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине стал причиной упразднения льгот для пенсионеров на поездки в транспорте

Коронавирус в Украине привел к усилению карантина в стране, особенно в областях, где были зафиксированы случаи заражения COVID-19. Но при этом, власти Черновцов, где обнаружено уже четыре случая заболевания коронавирусом, решили упразднить льготы на проезд в общественном транспорте для пенсионеров.

Городской совет Черновцов временно отменил льготы в общественном транспорте, чтобы пенсионеры, которые являются наиболее уязвимыми к вирусному заболеванию, оставались дома.

"Это вынужденная ограничительная мера, которая будет побуждать пожилых людей, которые являются группой риска и наиболее уязвимы к коронавирусу меньше передвигаться по городу, оставаться дома. Льготный проезд в троллейбусах и маршрутках будет восстановлено после стабилизации эпидемической ситуации", - сказал мэр Черновцов Алексей Каспрук, сообщается в пресс-службе Черновицкого городского совета.

Он добавил, что городская власть также будет искать другие пути как материально поддержать пенсионеров, особенно одиноких, с низкими пенсиями "в сегодняшних непростых обстоятельствах".

Стоит отметить, что в Черновицкой области с сегодня полностью прекратят работу все рынки, торговые и развлекательные центры, строительные и другие гипермаркеты. Исключение - только для продуктовых секторов. Продолжат работу аптеки и поликлиники.

Обновление: впрочем, утром 18 марта было решено весь транспорт в городе просто остановить.

Ранее РБК-Украина писало, что в Нацполиции рассказали, как будут контролировать карантинные ограничения.

Читайте также, что происходит в разных областях в связи с введением карантина.

Коронавирус в Украине: как питаться пожилым людям во время карантина Италия привлечет для борьбы с коронавирусом студентов-медиков
Новости Украины ЧерновцыКоронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь