У Нацполіції розповіли, як будуть контролювати карантинні заходи

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Правоохоронці посилять превентивну роботу та контроль за дотриманням карантинних обмежень

Національна поліція проводитиме профілактичну роботу серед громадян щодо важливості дотримання обмежень, які діють в Україні у зв’язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, правоохоронці посилять превентивну роботу та контроль за дотриманням вимог карантинних заходів.

"Зусилля правоохоронців, у першу чергу, будуть спрямовані на проведення профілактичної та роз’яснювальної роботи щодо важливості дотримання тимчасових обмежень пасажирських перевезень, проведення масових заходів та роботи певних категорій закладів. Виконання цих обмежень стане своєрідним тестом на людяність та правосвідомість кожного", - зазначив Клименко.

Зокрема, поліцейські у межах своїх повноважень перевірятимуть документи громадян, встановлюватимуть маршрути їх слідування та здійснюватимуть контроль за виконанням карантинних обмежень.

Нагадаємо, у зв’язку за пандемією COVID-19 Кабінет міністрів ввів на території України карантин. Зокрема, в країні скасували залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення. Також роботу припинив метрополітен.

Як повідомляло РБК-Україна, на час карантину в Києві контролювати перевезення в громадському транспорті будуть поліція і санітарні служби. Також пасажирів без респіраторних масок не будуть впускати до транспорту.