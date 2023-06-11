Переживут вас и ваших детей. Эти домашние животные живут дольше всего (фото)

Домашние животные живут рядом с нами, даря приятные эмоции и заботы. Однако принимая решение завести аквариумную рыбку, хомяка, попугая, собаку или кота, мы должны осознавать, что рано или поздно придет печальный момент прощания с ними. Именно поэтому следует заранее знать о продолжительности жизни любимцев.

Какие питомцы способны пережить и вас и ваших детей - узнайте из материала Styler дальше.

Кто рекордсмены среди домашних животных

Среди млекопитающих дольше всего живут шиншиллы, которые могут стать нашими спутниками на долгие 20 лет, а вот самая короткая жизнь у таких грызунов, как мыши, крысы и хомяки - всего 2-3 года.

Если же вы любите экзотику, заведите лису. Она забавная, очень активная и может прожить в неволе до 25 лет.

Любителям рептилий следует выбрать черепах. Они точно не шумные и будут с вами до 40 лет.

Аквариумистам следует завести ярких дискусов. Они несколько капризны, но могут радовать вас от 10 до 18 лет.

Абсолютными рекордсменами являются представители пернатых. Сообразительные жако живут от 50 до 70 лет, а вот яркие ары могут пережить и вас и ваших детей, ведь они живут до 80 лет!

Ары - рекордсмены среди домашних животных (фото: macau-parrot, beautiful-neotrpica)

Срок жизни самых популярных домашних животных:

собака - 10-14 лет

кошка - 12-18

гуппи - 3-3,5

меченосцы - 3-4

гурами - 5-7

золотые рыбки - 5-10

скалярии - 7-15

дискусы - 10-18

птица-неразлучник – 7-15

канарейка - 8-10

волнистый попугай - 8-15

корелла - 15-20

какаду - 30-40

ара - 30-80

декоративная крыса - 2-3

хомяк - 3

декоративная мышь - 3

хорек - 5-9

морская свинка - 5-10

кролик - 5-15

дегу - 6-8

шиншилла - 15-20

хамелеон - 3-5

ящерица - 5-7

черепаха - 20-40

ежик - 2-3

белка - 10-12

мини-пиг - 10-15

лиса - 20-25

Кто рекордсмен среди кошек и собак

Самой старшей кошкой, попавшей в Книгу рекордов Гиннеса, стало животное по кличке Крим Пафф породы микс табби (кошки, характеризующиеся пятнами, полосами, и другими полосообразными узорами на шерсти и характерным знаком "М" на лбу).

Она родилась 3 августа 1967 года и скончалась 6 августа 2005 года в возрасте 38 лет и 3 дня. Крим Пафф жила со своим владельцем Джейком Перри в Остине, Техас, США вместе с еще одним рекордсменом - котом породы сфинкс по имени Грендпа Рекс Аланн. Грендпа родился в Париже, Франция в 1964 году и умер в 1998 году в возрасте 34 лет, 59 дней.

Среди собак рекордсменом является Бобби из Португалии. Он родился 11 мая 1992 года. 1 февраля 2023 года Бобби исполнилось 30 лет 266 дней. Он чистокровный Rafeiro do Alentejo (Рафейру ду Алентежу - португальская порода собак-охранников скота, средняя продолжительность жизни которых составляет 12-14 лет).

Бобби - рекордсмен среди собак (фото: Guinness World Records)

Пес прожил всю свою жизнь с семьей Коста в Португалии.

Бобби побил почти столетний рекорд: предыдущая самая старая собака, Блуи (1910-1939), была австралийским пастушьим псом, дожившим до 29 лет и 5 месяцев.