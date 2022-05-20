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"Гудбай Америка" чи "Сытый нищий": стала відома доля McDonald's у Росії

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П'ятниця 20 травня 2022 20:28
"Гудбай Америка" чи "Сытый нищий": стала відома доля McDonald's у Росії Як МакДональдс працюватиме в Росії (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Мережа швидкого харчування McDdonald's 16 травня оголосила, що йде з російського ринку через вторгнення Росії в Україну. Компанію у РФ купив нафтовик та місцевий франчайзер Олександр Говор. Зазначається, що всього налічується 850 ресторанів.

Що зміниться в ресторані - читайте в матеріалі нижче.

Яка буде назва

Як пише "Rau", відтепер усі ресторани розвиватимуться під новою назвою. Зокрема, мережа може розпочати діяльність вже у червні.

Російські користувачі в соціальних мережах пропонують нову назву McDonald’s в Росії, серед варіантів: "БешбарМАК", "Макдак", "McDAK”, "Гудбай Америка" та ""Сытый нищий"".

Залишається тільки гадати, як же назвуть нову мережу. Як завжди, росіяни можуть змінити лише кілька букв у назві, щоб не морочитися. Використовувати логотип McDonalds в Росії не мають права.

Згідно з угодою, робочі місця збережуться за персоналом як мінімум двох років. Новий власник планує зберегти робочі місця, більшість постачальників та навіть меню.

Закриття угоди очікується найближчими тижнями після схвалення регуляторами.

Що зміниться в ресторані

У компанії у РФ зміниться вивіска та меню. Також не буде того, що зареєстроване як товарні знаки, що належать конкретним юридичним особам.Повідомляється, що загалом зміни будуть незначними.

У Мінпромторгу заявили, що російський "МакДональдз" може зберегти старе меню. У відомстві хочуть надавати повну підтримку новому власнику ресторанів швидкого харчування.

"Обговорюватимемо разом все необхідне для того, щоб мережа вже з новою назвою, але, так розумію, зі старою рецептурою ефективно працювала", - сказали в міністерстві.

Раніше ми повідомляли, що 16 травня McDonald's повідомив, що остаточно йде з Росії.

Також ми писали, що у РФ крадуть бізнес західних компаній.

Окрім того, читайте, що стало відомо, коли McDonald's знову запрацює в Україні.

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