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В Україні конфіскували російські та білоруські активи на 30 млрд, - БЕБ

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Четвер 19 травня 2022 05:02
В Україні конфіскували російські та білоруські активи на 30 млрд, - БЕБ Фото: Вадим Мельник, директор БЕБ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Бюро економічної безпеки (БЕБ) забезпечило накладення арешту в Україні на російські та білоруські активи на загальну суму 30 мільярдів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу БЕБ.

За словами директора Бюро Вадима Мельника, мова йде про 100% корпоративних прав та активи гірничо-збагачувального комбінату, який здійснював видобуток титановмісної сировини, 17800 вагонів орієнтовною вартістю близько 15 мільярдів гривень, з них 1625 вагонів з товарно-матеріальними цінностями вартістю близько 3 мільярдів гривень, і спецтехніки на 220 мільйонів гривень, а також активи однієї з фінансових установ у сумі понад 12,4 мільярда гривень.

"У першу чергу, ці активи не повинні працювати на країну агресора. По-друге, вони повинні належати Україні та приносити користь нашій державі", - зазначив він в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Також Мельник додав, що вагони повинні здійснювати перевезення українською залізницею, товарно-матеріальні цінності використовуватися для відновлення зруйнованих населених пунктів, кошти та автомобілі - передаватися на потреби ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що у квітні український суд заарештував гірничо-збагачувальний комбінат, який постачав до РФ стратегічну продукцію. Йдеться про ТОВ "Демуринський ГЗК", а кінцевим бенефіціаром підприємства є російський мільярдер Михайло Шелков.

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Бюро економічної безпеки
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