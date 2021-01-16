Як розмитнити "євробляху", щоб не отримати штраф: покрокова інструкція

"Євробляхи" в Україні (фото: РБК-Україна)

В Україні власників "евроблях" почали штрафувати на суму 8500 гривень, пояснюючи при цьому водіям авто на іноземній реєстрації, що поліції відкрили митну базу. На ситуацію поскаржилися активісти в Харкові, які раніше домовилися з правоохоронцями про не застосування санкцій до закінчення локдауну.

При цьому Кабмін ще 28 жовтня дозволив поліції штрафувати власників "евроблях", які порушили строки розмитнення своїх авто. Щоб уникнути величезних штрафів, митне оформлення машини на єврономерах потрібно розпочати протягом доби після ввезення в Україну. Як це зробити, розповіли на сайті Державної митної служби.

Для митного оформлення автомобіля потрібні такі документи:

рахунок-фактура або інший документ, що підтверджує вартість автомобіля;

документ, що підтверджує право власності на машину (договір купівлі-продажу, дарування);

реєстраційний документ на авто (техпаспорт);

документ, що підтверджує факт зняття машини з обліку в країні реєстрації;

документ, що підтверджує екологічний стандарт транспортного засобу (митне оформлення нових автомобілів можливе за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня "ЄВРО-5" і для тих, що були в користуванні - не нижче "Євро-2")

Автовласнику потрібно подати всі необхідні документи, заповнити додаткову декларацію попередньої митної декларації та показати авто митному органу. Після чого можна отримати свідоцтво про реєстрацію і йти ставити автомобіль на облік в МВС.

Як розмитнити тим, хто вже знаходиться в Україні на авто в режимі транзиту та тимчасового ввезення

Для таких автовласників запровадили спрощену схему розмитнення. Автоексперти на сайті Westautohub пояснили, як вона працює.

Ухвалення законів №8487 і №8488 зобов'язало автовласників розмитнити й ті транспортні засоби, які вже перебувають на території України. Щоб спростити цю схему і не зобов'язувати автовласників здійснювати виїзд і в'їзд через кордон, Кабінет міністрів України видав постанову, яка спрощує розмитнення для тих, хто вже знаходиться в країні.

Зараз власникам авто на єврономерах потрібно:

зібрати пакет документів,

написати заяву про зміну митного режиму "транзит/тимчасове ввезення" на митний режим "імпорт",

доставити авто в найближчу зону митного контролю,

здійснити розмитнення авто.

Які документи потрібні для розмитнення за новими законами

Найболючішим питанням для автовласників може бути збір та підготовка документів для розмитнення. Далеко не у всіх на руках є повний пакет документів, які підтверджують право власності на автомобіль.

Дану ситуація ускладнює те, що розмитнити можливо тільки той автомобіль, який вже знятий з обліку в країні, де ви його придбали. Але не все так складно.

Так, у багатьох країнах Європи для зняття авто з реєстрації не потрібно перетинати кордон автомобілем. Тобто ви берете наявні на цей момент документи, їдете до власника в країну, де купували авто і знімаєте його з реєстрації. Після цього починаєте розмитнення авто в Україні.

Для розмитнення авто необхідно надати:

документи, які підтверджують зняття авто з обліку за кордоном (відмітка в техпаспорті чи інше),

документи, які підтверджують право власності (купча, інвойс, рахунок-фактура тощо),

паспорт,

ідентифікаційний код,

техпаспорт авто,

номер заяви на керівника місцевого управління ДФС про зміну митного режиму "транзит/тимчасове ввезення" на митний режим "імпорт"

Які загрожують штрафи "евробляхерам" і за що

У митного режиму "транзит" є свій термін. За його прострочення автовласник повинен буде сплатити штраф у розмірі 8500 гривень. Але зазначимо: якщо ви вже сплатили цю суму і плануєте розмитнення - повторної сплати штрафу на митниці не буде.

З іншого боку: якщо вам вже виписали штраф за прострочення митного режиму "транзит", то вам потрібно просто сплатити цей штраф.

Перевищення строку тимчасового ввезення або транзиту більш ніж на 30 діб, а так само втрата цих автомобілів, передбачає штраф 170 тисяч гривень або їх конфіскацію (ч. 6 ст. 481 і ч. 6 ст. 470 Митного кодексу). Протоколи про порушення митних правил виписують митники, рішення ухвалюють суди.

Крім цього ще 34 тисячі гривень потрібно буде заплатити, якщо авто використовувалося в комерційних цілях.

Раніше повідомлялося, що у власників "євроблях" з'явилися нові серйозні проблеми, які не пов'язані з розмитненням.