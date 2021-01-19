Штрафи для "євробляхерів": кого і як хочуть покарати в 2021 році

Штрафи для євробляхерів в 2021 році (Колаж РБК-Україна)

У водіїв з автомобілями на іноземній реєстрації в Україні продовжують виникати проблеми. У 2021 році їм продовжують виписувати штрафи й це попри на те, що питання доступного розмитнення досі не вирішене.

Як розповів дорожній адвокат, у 2021 році власників "євроблях" за нерозмитнену машину можуть покарати штрафом і поліція, і митниця. Про це повідомляє ТСН.

В кодексі про адміністративні правопорушення зазначено, що поліція має право накласти штраф на водія за керування автомобілем на іноземній реєстрації, якщо він своєчасно не покинув межі України. Також можуть бути покарані водії, які керують автомобілем на іноземній реєстрації, навіть якщо вони не мають стосунку до тієї людини, яка ввезла транспортний засіб на територію України. На місці правопорушення оформляється квитанція за ч. 8 ст. 121 КУпАП на 8500 гривень та автомобіль не вилучається.

Якщо водій впродовж року здійснить повторне правопорушення за цією статтею, то штраф становитиме 17 тисяч гривень, його позбавлять права керування строком на 1 рік, а автомобіль заберуть на платний штрафмайданчик. Штраф у цьому випадку накладається судом на підставі протоколу, який поліцейський виписує на місці. Забрати машину буде не можна до рішення суду.

Крім того, ці штрафи не звільняють водіїв і від тих штрафів, які можуть виписати працівники митниці. У разі виявлення автомобіля, який перебуває в Україні з порушенням митних правил, працівники поліції отримують повноваження інформувати Митну службу для застосування санкцій відповідно до Митного кодексу.

За перевищення строку тимчасового ввезення або транзиту більш ніж на 30 діб, а також втрата цього автомобіля, передбачається штраф у 170 тисяч гривень або конфіскація транспортного засобу.

Але навіть ці штрафи не звільняють водіїв від обов'язку вивезти автомобіль за межі України. Якщо машина не буде вивезена або не буде розмитнена, то до власника можуть застосувати нові штрафи.

Як зазначають юристи, суди більш лояльно ставляться до таких справ і при правильній юридичній аргументації закривають виробництво навіть без штрафів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як розмитнити "євробляху" і обійтися без штрафу.

А також розповідали про те, що у власників "євроблях" з'явилися нові проблеми.