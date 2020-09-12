Влад Яма на "Танцях з зірками" з 2006 по 2020: як змінився танцюрист і суддя

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Влад Яма пройшов складний шлях метаморфоз на "Танцях з зірками" і не тільки

Влад Яма, український танцюрист і суддя проектів "Танці з зірками", "Танцюють всі!", "Україна має талант" та інших, вперше прославився в 2006-му році, коли вийшов в парі з Наталією Могилевською на паркет шоу. Колоритний 24-річний юнак з родзинкою - лисиною - одразу запам'ятався глядачам.

Які метаморфози сталися з танцівником, що зобов'язаний своїй славі першим "Танцям з зірками" в Україні - читайте в нашому матеріалі.

В оновленому шоу, яке стартувало в 2017-му після десятирічної перерви, Влад Яма стабільно займає суддівське крісло. Але іноді своїми па на паркеті радує глядачів.

Так, в 2019-му Влад став третім (але не зайвим) у запальному танці пари гімнастки Ганни Різатдінової та Олександра Прохорова. Тепер глядачі з нетерпінням чекають нових виступів майстра на головному танцювальному шоу країни.

Ганна Різатдінова, Олександр Прохоров і Влад Яма, танго, 2019 рік (відео: YouTube/Танці з зірками)

В останньому сезоні Влад також сидить в суддівському кріслі поруч з Катериною Кухар і Григорієм Чапкісом. На першому ефірі суддя потролив Олега Винника, надівши пластикову маску вовка.

Виступ Олега Винника та Олени Шоптенко і тролінг від Влада Ями (відео: YouTube/Танці з зірками)

А ось таким ми побачили Влада у 2006 і 2007 році - тоді його ще називали Владиславом. Усміхнений, відкритий, задерикуватий хлопець закружляв тоді Наталю Могилевську у вальсі, румбі, танго, пасадоблі...

Влад Яма та Наталя Могилевська, вальс (відео: YouTube/Mogylevskaya)

Пропонуємо подивитися ще кілька танців Наталії і Влада з перших сезонів шоу. Під час фокстроту, що на відео нижче, Влад продемонстрував свій вокальний талант, виконавши в дуеті зі співачкою "Дві зірки".

Наталя Могилевська і Влад Яма, фокстрот (відео: YouTube/Mogylevskaya)

Наостанок пропонуємо запальну самбу засмаглих Влада і Наталії, де він в яскраво-рожевому, а вона - в яскраво-блакитному - у 2000-х були специфічні тренди.

Наталя Могилевська і Влад Яма, самба (відео: YouTube/Mogylevskaya)

Пара тоді докружляла до другого місця першого сезону "Танців з зірками" у 2006 році. Перше ж місце отримав Володимир Зеленський з красунею Оленою Шоптенко. А рівно за рік пара знову вийшла на паркет вже третього сезону "Танців" і знову посіла друге місце. Ну а щасливий квиток Могилевська витягла ще рік потому, коли посіла перше місце, але вже з іншим партнером - Ігорем Кузьменком.

У 2019-му році Влад та Наталія вийшли разом на паркет шоу, де виконали номер під пісню "Этот танец". Хіт з'явився у 2008 саме після участі співачки в шоу. Тоді в кліпі Могилевської знявся саме її улюблений партнер - Влад Яма.

Влад Яма та Наталя Могилевська, 2019 рік (відео: YouTube/Танці з зірками)

Раніше ми показували, як змінився Григорій Чапкіс, що судив Влада Яму ще в першому сезоні "Танців з зірками". І розповідали, чому легендарного балетмейстера тепер критикують.

Також ми писали про метаморфози екс-ВІА Гри Надії Мейхер, яка у 2006-му році вилетіла з "Танців з зірками" після четвертого виступу. А у 2020-му співачку вже назвали фаворитом шоу, хоча вона продемонструвала в парі з Кирилом Васюком лише два номери.