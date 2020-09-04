Надія Мейхер на Танцях з зірками в 2020 і 2006: як змінилася зірка

Надія Мейхер і Кирило Васюк на Танцях з зірками (фото: 1plus1.ua)

Надія Мейхер вдруге бере участь у проекті Танці з зірками

Колишня учасниця культової жіночої групи "ВІА Гра" Надія Мейхер вирішила знову взяти участь у проекті Танці з зірками через 14 років. Співачка каже, що за цей час багато чого помінялося, і тепер їй є про що розповісти.

Як змінилася за цей час зірка, що вона думає про проект, і як виступала тоді і тепер - читайте в матеріалі Styler.

У 2006-му співачка дивувала перевтіленнями: лялька-блондинка, спекотна дівчина в рожевому топі та коротенькій спідничці, екзотична жінка з чудернацьким пір'ям на голові. Але в цілому образ Мейхер 14 років тому був побудований на якості, яку вона завжди мала найбільш виражено - сексуальності.

Надія Мейхер та Ігор Яременко на Танцях з зірками в 2006 році (відео: YouTube)

Коли екс-"ВІА Гра" оголосила про свою участь у новому сезоні Танців з зірками, сказала, що тоді не розкрилася повністю. На проекті їй просто не вистачило часу.

"Я знаю, що тоді не розкрилася і не сказала все, що хотіла. Мені просто не вистачило часу на проекті, і я була іншою. Був інший життєвий досвід, було менше емоційної палітри і внутрішньої глибини. Зараз мені стільки всього хочеться розповісти", - поділилася Надія.

У сьомому сезоні Танців з зірками, показ якого стартував 30 серпня на каналі 1+1, на паркет екс-учасниця золотого складу групи "ВІА Гра" вийшла з партнером Кирилом Васюком. Перший танець високо оцінили судді, й пара набрала 26 балів із 30 можливих. Вони посіли друге місце в турнірній таблиці своєю пристрасною румбою, поступившись ще одній екс-ВІА Грі Санті Дімопулос в парі з Максом Леоновим.

Надія показала на паркеті дорослу чуттєву сексуальність, неймовірну розтяжку і пристрасть.

Надія Мейхер і Кирило Васюк на Танцях з зірками в 2020 році (відео: YouTube) Нагадаємо, що в першому сезоні Танців з зірками Надія Мейхер танцювала в парі з Ігорем Яременко. Вибули вони досить рано, встигнувши показати на паркеті чотири танцювальні номери. Тоді співачці було 24 роки.

Цікаво, що в тому сезоні переміг нинішній президент Володимир Зеленський у парі з Оленою Шоптенко.

Раніше ми писали, що спекотна екс-"ВІА Гра" візьме участь у Танцях з зірками. Вона каже, що мріяла про це давно.