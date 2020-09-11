Чапкіс на "Танцях з зірками" у 2020 і 2006: як змінився геній, і чому його критикують

Григорій Чапкіс (скрін відео)

Григорій Чапкіс вперше сів у крісло судді "Танців з зірками" у 2006 році

Легендарний балетмейстер, народний артист України Григорій Чапкіс з'явився в якості судді "Танців з зірками" ще в далекому 2006-му році, коли паркет підкорювали Наталя Могилевська з Владом Ямою і Володимир Зеленський з Оленою Шоптенко. Тоді майбутній президент України став переможцем шоу, а Григорію Миколайовичу було всього 76 років.

У 2019-му Чапкіс знову зайняв крісло судді, щоб оцінювати танці українських зірок у шоу оновленого формату. У новому сезоні легенда хореографії також у журі в основному складі разом з Катериною Кухар і Владом Ямою. Пропонуємо згадати в нашому матеріалі, як змінився Григорій Чапкіс за останні 14 років. Адже за підсумками двох останніх ефірів українці почали писати в коментарях, що "Чапкіс вже не той"...

Ще минулого року, Григорій Миколайович виходив на паркет, щоб станцювати вальс з актрисою Вікторією Булітко. Тоді українців зворушив номер до сліз. І хоча в руках балетмейстера було видно тремтіння, він впорався на відмінно.

Танець Григорія Чапкіса, Вікторії Булітко і Дмитра Дікусара на Танцях з зірками (відео: YouTube/Танці з зірками)

У 2020 році у другому ефірі 90-річного Григорія Чапкіса поставили за діджейський пульт, поки на паркеті танцювали Влад Яма і Катерина Кухар. Залишається сподіватися, що Григорій Миколайович ще покаже нам клас на українських танцмайданчиках. Ну а тим часом українці в соцмережах критикують "Танці" за участь Чапкіса в журі.

Юлія Саніна і Дмитро Жук, ча-ча-ча, 2020 (відео: YouTube/Танці з зірками)

"Що несе Чапкіс? Назвати красивого харизматичного хлопця потворним?

Каже Чапкіс, а соромно мені!

Чапкіс ледве говорить. Невже в Україні нема кого взяти в журі? Йому 90 років як не як. Він хотів сказати "вродливий", а, заплітаючи язиком, видав "уродливий".

На жаль, перші сезони "Танців з зірками" мало уваги приділяли суддям, які часто просто ставили оцінки, не кажучи вже про участь на паркеті. Але в мережі є відео з майстер-класами Григорія Миколайовича. Можемо сказати одне: запалу і життєвої енергії цієї великої людини залишається тільки заздрити.

А ось так виглядав Григорій Чапкіс, коли у 2006 році судив пасадобль Руслани Писанки. Здається, з того часу не особливо що-небудь змінилося.

Григорій Чапкіс у 2006 році (скрін відео)

У 2008 Чапкіс віджигав на конгресі імунологів, показуючи майстер-клас

Григорій Чапкіс дає майстер-клас, 2008 рік (відео: YouTube)

А в 2013-му Григорій Чапкіс розповідав про танго і показував майстер-клас журналістам.

Григорій Чапкіс танцює танго, 2013 рік (відео: YouTube/ТСН)

Зазначимо, вчені нещодавно довели, що старість - це лише ілюзія, яку нам нав'язує соціум.

Раніше ми писали, що Григорій Чапкіс закрутив роман з жінкою, яка молодша за нього на півстоліття.