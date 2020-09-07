Танці з зірками 2020: яка пара вилетіла з шоу, а хто пройшов далі

Танці з зірками 2020 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

2 випуск шоу Танці з зірками 2020 пройшов 6 вересня

Танці з зірками 2020 2 ефір відбувся 6 вересня на телеканалі "1+1". Згідно з правилами, перший ефір жодна з пар не покинула шоу, але от на другому ефірі відбувся перший виліт. Сьогодні танцювальне шоу залишили Дмитро Танкович і його партнерка Ілона Гвоздьова.

За оцінками суддів, найсильніші виступи були сьогодні у пари Надія Мейхер і Кирило Васюк, Санта Дімопулос і Макс Леонов.

Турнірна таблиця другого прямого ефіру Танців з зірками 2020 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

На сцені в другому прямому ефірі було дуже жарко. Колишня вокалістка "ВІА Гри" Надія Мейхер і її партнер Васюк Кирило підкорили глядачів і суддів сексуальної самбою.

Надія Мейхер і Кирило Васюк (відео: YouTube)

Ще одна учасниця групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос показала хороший танець. Разом з Максом Леоновим вони танцювали повільний вальс. Цей танець дуже високо оцінили судді.

Санта Дімопулос і Макс Леонов (відео: YouTube)

Варто зазначити, що попри другий прямий ефір, у новому сезоні вперше танцювала актриса Дарина Петрожицька, яка заразилася коронавірусом, і не змогла виступити в 1 випуску. Її партнером по танцях став Ігор Гелуненко. Пара продемонструвала джайв на свіжому повітрі.

Дар'я Петрожицкая та Ігор Гелуненко (відео: YouTube)

Фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна і танцюрист Дмитро Жук продемонстрували румбу, яка сподобалася багатьом користувачам мережі.

Юлія Саніна і Дмитро Жук (відео: YouTube)

Нагадаємо, Слава Камінська розповіла про своє отруєння перед новим випуском Танців з зірками.

Раніше Alyona Alyona запалила на Танцях з зірками, але суддям це не сподобалося.