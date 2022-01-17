Незвичайний десерт для дорослих: як приготувати льодяники з червоного вина
З червоного вина можна приготувати незвичайні солодощі для дорослих – льодяники на паличці. В оригінальному рецепті пропонується використовувати солодкий портвейн, але для створення цих незвичайних льодяників можна взяти будь-яке вино, яке вам до смаку.
Як приготувати льодяники з червоного вина, розповіли в матеріалі Foodandmood.
Незвичайні льодяники з вина можна використовувати для дорослих вечірок, для романтичної вечері, для дівич-вечора або просто здивувати кохану людину.
Інгредієнти:
- Вино або портвейн - 1,5 склянки
- Кленовий або кукурудзяний сироп - 3 столові ложки
- Цукор - ¾ склянки
- Сіль - щіпка
- Дерев'яні палички
- Силіконові форми для кубиків льоду або силіконовий килимок
Спосіб приготування:
У невеликій каструлі доведіть вино до кипіння. Дайте поваритися трохи, поки рідина не зменшиться до 1/3 склянки – близько 20-25 хвилин.
Після цього зніміть вино з вогню і дайте йому охолонути.
В іншій каструлі змішайте цукор, сироп і сіль. Додайте туди вино.
Знову поставте каструлю на повільний вогонь і варіть до того часу, поки цукор повністю не розчиниться.
Вино потрібно постійно помішувати, температура повинна дійти до 147-155 градусів.
Зніміть каструлю з вогню. Формочки змастіть маслом і залийте туди гарячу масу. Вставте палички.
Також можна налити маленькі диски на силіконовий килимок і накрити їх паличками.
Дайте льодяникам повністю застигнути. Повністю готові вони будуть тільки на наступний день, коли розкриється повний аромат вина.
Слідкуйте, щоб винні льодяники не потрапили в руки дітей або підлітків.
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