ru ua
Пн, 17 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Незвичайний десерт для дорослих: як приготувати льодяники з червоного вина

Новость на русском →
Понеділок 17 січня 2022 20:55
Незвичайний десерт для дорослих: як приготувати льодяники з червоного вина Фото: Як приготувати незвичайні льодяники з вина (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

З червоного вина можна приготувати незвичайні солодощі для дорослих – льодяники на паличці. В оригінальному рецепті пропонується використовувати солодкий портвейн, але для створення цих незвичайних льодяників можна взяти будь-яке вино, яке вам до смаку.

Як приготувати льодяники з червоного вина, розповіли в матеріалі Foodandmood.

Незвичайні льодяники з вина можна використовувати для дорослих вечірок, для романтичної вечері, для дівич-вечора або просто здивувати кохану людину.

Інгредієнти:

  • Вино або портвейн - 1,5 склянки
  • Кленовий або кукурудзяний сироп - 3 столові ложки
  • Цукор - ¾ склянки
  • Сіль - щіпка
  • Дерев'яні палички
  • Силіконові форми для кубиків льоду або силіконовий килимок

Спосіб приготування:

У невеликій каструлі доведіть вино до кипіння. Дайте поваритися трохи, поки рідина не зменшиться до 1/3 склянки – близько 20-25 хвилин.

Після цього зніміть вино з вогню і дайте йому охолонути.

В іншій каструлі змішайте цукор, сироп і сіль. Додайте туди вино.

Знову поставте каструлю на повільний вогонь і варіть до того часу, поки цукор повністю не розчиниться.

Вино потрібно постійно помішувати, температура повинна дійти до 147-155 градусів.

Зніміть каструлю з вогню. Формочки змастіть маслом і залийте туди гарячу масу. Вставте палички.

Також можна налити маленькі диски на силіконовий килимок і накрити їх паличками.

Дайте льодяникам повністю застигнути. Повністю готові вони будуть тільки на наступний день, коли розкриється повний аромат вина.

Слідкуйте, щоб винні льодяники не потрапили в руки дітей або підлітків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яке незвичайне блюдо можна приготувати зі звичайного фаршу.

А також розповідали про те, як приготувати торт Наполеон всього за 20 хвилин і без випічки.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт винодельческая отрасль
LITE
Курс на міні: стиліст розповіла, які спідниці ми будемо носити в цьому році
Курс на міні: стиліст розповіла, які спідниці ми будемо носити в цьому році